Millionen für eine attraktive Diepholzer Innenstadt

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Wer durch Investitionen in Gebäude oder öffentliche Flächen und Straßen etwas zur Entwicklung und Attraktivitätssteigerung der Diepholzer Innenstadt beiträgt, kann voraussichtlich ab dem Jahr 2018 Zuschüsse bekommen – die Stadt selbst ebenso wie Privatleute: Aus dem Förderungsprogramm „Aktive Orts- und Stadtteilzentren“ könnte Diepholz in zehn Jahren insgesamt knapp neun Millionen Euro erhalten.

Das rechnete Brigitte Vorwerk von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft am Mittwochnachmittag im städtischen Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt vor. Allerdings: Die Stadt muss für jede geförderte (Bau-)Maßnahme selbst einen Anteil leisten. Bei einer „kleinen Lösung“ mit niedrigerem Gesamtvolumen könnten das insgesamt 3,2 Millionen Euro, bei einer großen Variante in zehn Jahren 4,3 Millionen Euro Eigenanteil sein.

Welche Lösung die Stadt anstrebt, entschied der Ausschuss noch nicht. Einstimmig erklärten die Politiker den Punkt als „vorberaten“ und wollen nun in den Fraktionen weiter diskutieren.

In seiner Sitzung am 18. Mai will der Rat der Stadt den Antrag zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm von Land und Bund beschließen.

Im Vorfeld dieses Aufnahmeantrages musste die Stadt ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept und vorbereitende Untersuchungen erarbeiten lassen. Dazu hatte sie das Büro Baumgart und Partner (Oldenburg) beauftragt. Dessen Mitarbeiter, Städteplaner Frank Schlegelmilch, erläuterte in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses im Rathaus den aktuellen Stand.

Zunächst musste die Stadt ein Sanierungsgebiet abgrenzen. Dieses umfasst aktuell weite Teile der Innenstadt mit Lange Straße und Bahnhofstraße, Lappenberg und Teile der Wellestraße.

Frank Schlegelmilch erläuterte Maßnahmen, die ab 2018 bezuschusst werden könnten, wenn die Stadt Diepholz in das Städtebauförderungprogramm aufgenommen wird.

Er betonte: „Einen Rechtsanspruch auf Förderung gibt es nicht.“ Letztendlich entscheiden die Politiker der Stadt individuell, wofür nach einem Antrag ein Zuschuss gezahlt wird. Grundsätzlich soll nur bezuschusst werden, was der Stadt einen Mehrwert bringt – also beispielsweise die Verschönerung einer Hausfassade oder die Zusammenlegung von Ladenlokalen, um größere Verkaufsflächen anbieten zu können.

Insgesamt stellte Frank Schlegelmilch im Ausschuss 18 Beispiele vor. Darunter fallen nicht nur Bau- und Sanierungsmaßnahmen, sondern auch Planungen – wie eine eine Städtebauliche Rahmenplanung. Beispiele für Maßnahmen sind: Ein einheitliches Orientierungs- und Leitsystem in der Stadt, ein Beleuchtungskonzept, ein Parkraumkonzept mit einheitlichem Schildersystem, ein Gestaltungskonzept für die Lange Straße (mit Rückbau der „Möblierung“ und Abbau von Barrieren), eine Gestaltungsempfehlung für Häuser an der Langen Straße, die Umgestaltung der Hinterstraße als Stadteingang, die Attraktivitätssteigerung der Bahnhofstraße sowie die Neugestaltung des Lappenbergs mit Einzelhandel und Verkehrsflächen.

Auch schlug Frank Schlegelmilch vor, am Bahnhof eine Parkpalette zu bauen, um mehr Park-and-Ride-Flächen zu schaffen – verbunden mit mehr Fahrrad-Abstellmöglichkeiten. Der attraktive Müntepark solle durch einen größeren Eingang an der Steinstraße mit der Innenstadt verzahnt werden.

Grundsätzlich hielt der Städteplaner die Schaffung von zwei Einzelhandels-Magneten in der Innenstadt für sinnvoll: Das Kaufhaus Ceka auf der einen Seite und ein attraktiver Einzelhandel im Bereich Lappenberg: „Dann haben auch kleinere Geschäfte dazwischen eine Chance.“

Wichtig sei auch die Anbindung des Schlosses und der anderen historischen Gebäude in dem Bereich an die Innenstadt.