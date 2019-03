Millionen-Beträge für Landes- und Bundesstraßen

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Acht große Bauprojekte sollen in diesem Jahr den Zustand von Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Diepholz nachhaltig verbessern. Dafür fließen Millionenbeträge. Das bestätigt die Außenstelle Nienburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Demnach bekommt die B 322 zwischen Groß Mackenstedt und Seckenhausen eine neue Fahrbahndecke. Kostenschätzung für das 3,2 Kilometer lange Bauprojekt: rund 1,5 Millionen Euro. Rund zwei Monate werden die Arbeiten dauern, so schätzt die Straßenbaubehörde in Nienburg. Mitte April sollen sie beginnen.

Zwei Monate wird den Planungen zufolge auch die Fahrbahnsanierung der B 61 zwischen Apelstedt und Bassum in Anspruch nehmen. Dort soll ebenfalls eine neue Decke aufgebracht werden, der Bauabschnitt ist fünf Kilometer lang. Rund 1,4 Millionen Euro soll diese Sanierung der B 61 kosten, deren Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte erfolgen soll. Zwischen Wedehorn und Anstedt war die B 61 bereits vor vier Jahren erneuert worden.

Eine neue Decke soll auch die B 214 zwischen Maasen und Pennigsehl bekommen – auf einer Strecke von 6,2 Kilometern. Baubeginn soll in der zweiten Jahreshälfte sein, die Höhe der Kosten ist noch unklar.

Mehr Verkehrssicherheit auf der B 51 im Barnstorfer Ortskern – das ist das Ziel eines Gemeinschaftsprojekts zwischen der Gemeinde Barnstorf und der Nienburger Straßenbaubehörde. Dort soll die scharfe Kurve verbreitert werden. Rund 200 000 Euro kostet dieses Projekt, dessen Realisierung etwa drei Monate dauern wird. Der Baubeginn steht kurz bevor.

Mit den Arbeiten für das Bauprojekt Ortsdurchfahrt in Bruchhausen-Vilsen (L 202) ist bereits begonnen worden. Auf einer Strecke von 2,5 Kilometern wird die Fahrbahn von Grund auf erneuert – ebenso der Kanal. Außerdem entsteht im nördlichen Bereich der Ortsdurchfahrt eine neue Querungshilfe. Rund acht Monate, so schätzt die Straßenbaubehörde, wird die Umsetzung des 1,7 Millionen Euro schweren Projektes dauern.

Noch keinen konkreten Bautermin nennt die Straßenbaubehörde für die Sanierung der L 333 in der Ortsdurchfahrt Okel. Drei Millionen Euro werden investiert, um auf einer Länge von 5,2 Kilometern die Fahrbahn sowie den Kanal und die Entwässerung von Grund auf zu erneuern. Die Bauzeit schätzt die Behörde auf etwa eineinhalb Jahre.

Ab Juli müssen Verkehrsteilnehmer an der viel befahrenen „Haferflockenkreuzung“ in Stuhr, an der Landesgrenze zu Bremen, mit Bauarbeiten rechnen. An dieser Kreuzung der Landesstraßen 337 und 336 ist die Erneuerung der Fahrbahn sowie der Entwässerung von Grund auf vorgesehen. Außerdem soll die Fahrbahn bis zur Kreuzung mit der Blockener Straße erneuert und die Kurve auf der L 337 (Kreuzungsbereich Stuhrer Landstraße/Schützenweg) aufgeweitet werden. Das Ziel: mehr Verkehrssicherheit. Noch in diesem Jahr soll das Projekt abgeschlossen werden. „Die Baukosten werden im Rahmen der Bauvorbereitung geschätzt“, teilt die Straßenbaubehörde dazu mit.

Bereits begonnen hat die Erneuerung der Lohnebrücke über die L 853 in Lembruch. Ein Projekt, das 1,3 Millionen Euro kostet und vermutlich im November fertiggestellt ist. Dort entsteht eine ganz neue Brücke. Umleitungen sind – wie auch für die L 202 in Bruchhausen-Vilsen – ausgeschildert.