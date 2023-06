Mietwohnungs-Probleme in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Nicht nur an der Moorstraße stehen in Diepholz zahlreiche Wohnungen leer. © Jansen

Mietwohnungen, die auch von Menschen mit unterdurchschnittlichem Einkommen bezahlt werden können, sind gesucht. Auf der anderen Seite stehen in Diepholz fast 100 Wohnungen der ZBVV (Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH), eine Tochter der ZBI (Zentral Boden Immobilien Gruppe, Erlangen) leer. Vor diesem Hintergrund diskutierte der Rat der Stadt Diepholz, wie dem begegnet werden kann.

Diepholz – Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag für eine mögliche Lösung des Mietwohnungs-Problems gestellt. Dieser fand aber im Diepholzer Rat bei der öffentlichen Sitzung keine Mehrheit. Die meisten Ratsmitglieder anderer Parteien sahen darin einen zu großen Eingriff in Eigentumsrechte und die Gefahr, dass Investoren, die Wohnungen bauen wollen, das dann nicht mehr in Diepholz tun. Die SPD wollte, dass die Stadt Diepholz das niedersächsische „Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum“ anwendet. Damit kann unter anderem angeordnet werden, dass Wohnraum, der mehr als sechs Monate leer steht, „wiederhergestellt und Wohnzwecken zugeführt wird.“

Für diese Forderung, die SPD-Sprecher Manfred Albers erläuterte, bekamen die Sozialdemokraten Beifall aus den Zuhörerreihen. Viele der 15 Zuhörer waren offenbar wegen dieses Themas zu der öffentlichen Sitzung ins Rathaus gekommen. Da bei der Einwohnerfragestunde nicht alle zu Wort kommen durften, da einige der Fragesteller keine Einwohner der Stadt sind, lud Bürgermeister Florian Marré sie zu einem Gespräch über die Mietwohnungssituation in Diepholz ein.

Mögliche Investoren nicht abschrecken

Der Bürgermeister berichtete in der Ratssitzung von konstruktiven Gesprächen mit der Wohnungsverwaltungsgesellschaft ZBVV: „Wir haben Wohnraum angeboten bekommen, der in der Sanierung war.“ Es sei also etwas passiert. „Das heißt nicht, dass alles gut ist.” Bei Anwendung des Gesetzes, wie es die SPD gefordert hatte, sah Marré auch die Gefahr, dass die Stadt mögliche Investoren abschrecken würde, wenn ein Leerstand von mehr als sechs Monaten für die Eigentümer zum rechtlichen Problem werde.

Kritik an ZBVV Die ZBVV (Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH), eine Tochter der ZBI (Zentral Boden Immobilien Gruppe, Erlangen) verwaltet nach eigenen Angaben in Diepholz etwa 20 230 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 61 Hauseingänge mit 285 Wohnungen. Von den 285 Wohnungen seien – Stand Ende Mai – 93 im Leerstand, also etwa 33 Prozent. Nicht nur für die Leerstandsquote wird die bundesweit aktive ZBVV kritisiert. Im Internet sind zahlreiche Medienberichte aus ganz Deutschland darüber zu finden, dass Mieter bei Wohnungsmängeln abgewimmelt werden, keine Ansprechpartner haben oder Wohnungen in schlechtem Zustand sind und bleiben. Diepholzer Mieter hätten sich ähnlich geäußert, berichtete die SPD Diepholz. Das war aber nicht Thema im Rat.

Die ZBVV hat Mehrfamilienhäuser in Diepholz nicht nur an der Moorstraße, sondern auch an der Von-Hünefeld-Straße, an der Lüderstraße, Rudolfstraße, Schillerstraße und Schloßstraße sowie Am Weizenkamp und am Vossen Reitweg.

Vertreter von CDU und FDP setzen darauf, dass der Markt die Wohnungssituation regelt. Mathis Langhorst (FDP) wies auf die notwendigen Kernsanierungen von leer stehenden Wohnungen hin, die auch länger dauern können. Und er betonte: „Wohnungen können nur durch Bauen mit privatem Geld vermehrt werden.“ Auch Mark Kürble (CDU) sah die Diepholzer Wohnraumsituation nicht so negativ wie die SPD: „Wir schaffen Wohnraum, sind den Ansprüchen weiter voraus.“

Wie mehr als sechsmonatigen Leerstand nachweisen?

Die Grünen hingegen unterstützten grundsätzlich das Anliegen der SPD: „Dass es einen Mangel an günstigem Wohnraum in Diepholz gibt, steht für uns außer Frage. Sich einzig auf den Markt zu verlassen, ist der Situation nicht angemessen“, so die Grünen-Ratsfrau Dagmar Trümpler. Sie wies aber auch darauf hin, dass ein mehr als sechsmonatiger Leerstand nachgewiesen werden müsse. Dafür fehle in der Diepholzer Stadtverwaltung das Personal.

Mehrheit lehnt Anträge ab

Gegen die Stimmen von SPD und Linke lehnte die Ratsmehrheit den ersten Teil des SPD-Antrages ab. Dieser hatte gelautet: „Der Rat beauftragt die Verwaltung zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen eine Satzung zur ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen auf der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung (NZWEWG)“ für das gesamte Stadtgebiet Diepholz mit Ausnahme der Ortsteile Aschen, Heede und Sankt Hülfe anzuwenden ist und welche Vorteile für den heimischen Wohnungsmarkt bei einer Anwendung zu erwarten sind.“

Mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD abgelehnt wurde der zweite Teil des SPD-Antrags. Demnach hätte die Verwaltung weitere Vorschläge erarbeiten sollen, wie leer stehende Wohnungen beziehungsweise Häuser „wieder dem Diepholzer Wohnungsmarkt zugeführt werden können.“