Messdienerinnen in Diepholz - zwei junge Mädchen leben eine alte Tradition

Mit Spaß bei der Arbeit: Die Messdienerinnen Anna Seeser (li.) und Thea Dieker stehen im langem Gewand mit Kerzenleuchtern vor dem Altar der Christus-König-Kirche in Diepholz. © Jana Trenkamp

Anna Seeser und Thea Dieker sind Messdienerinnen in der Christus-König-Kirche in Diepholz. Es macht ihnen Spaß, bei den Gottesdiensten den Priester zu unterstützen, sagen die beiden Elfjährigen. „Die Tradition wird weitergegeben“, meint Thea Dieker. Wobei: Mädchen sind als Messdienerinnen vom Vatikan erst seit 1994 offiziell zugelassen.

Diepholz – Es gibt sie schon seit dem 8. Jahrhundert in der katholischen Kirche. Man sieht sie mit einem langen Gewand neben dem Priester gehen und stehen. Die Rede ist von Messdienern. Die Kinder und Jugendlichen unterstützen den Geistlichen auf unterschiedliche Weise während eines Gottesdienstes. Thea Dieker und Anna Seeser aus Diepholz, beide elf Jahre alt, gehören auch dazu.

Aber ist es überhaupt noch modern, Messdiener zu sein? Die beiden Mädchen nicken. ,,Die Tradition wird immer weitergegeben“, erklärt Thea. Für sie und ihre Freundin Anna ist die Messdiener-Tätigkeit ein Hobby, das ihnen Spaß bereitet. Jana Wilde, Pastoralreferentin der katholischen Gemeinde für Barnstorf, Diepholz und Sulingen, erlebt die beiden Mädchen und auch andere Messdiener so, dass sie aus eigener Motivation und eigenem Interesse diesen ehrenamtlichen Dienst ausüben. ,,Das soll ja schließlich eine Freude sein“, merkt sie dazu an.

Aber was sind eigentlich Messdiener? Messdiener sind während eines Gottesdienstes weitere mitwirkende Personen neben dem Priester. So wie es beispielsweise auch Lektoren und Kommunionhelfer sind. Messdiener ziehen zu Gottesdienstbeginn mit dem Gottesdienstleitenden ein. Während der Messe üben sie unterschiedliche Tätigkeiten aus. ,,Die Aufgaben unterscheiden sich, je nachdem wie viele Messdiener da sind“, erklärt Thea Dieker: ,,Aber eigentlich gibt es die Gabenbereitung, bei der man die Gaben zum Altar bringt, und dann noch das Flambeaux, mit dem wir neben dem Pastor am Ambo stehen, als Aufgaben.“ Bei einem Flambeaux handelt es sich um einen Kerzenhalter mit einem langen Stab, ein Ambo ist das Rednerpult, von dem aus der Pfarrer während des Gottesdienstes das Evangelium vorliest.

Seinen Ursprung hat die Messdienertätigkeit im Neuen Testament. Paulus schreibt darin, ein Priester solle nicht allein einen Gottesdienst feiern. Aber wirklich eingeführt wurden Messdiener erst ungefähr im 8. Jahrhundert. Zu der Zeit wurde es üblich, dass Priester täglich eine Messe ausübten. Für diese sogenannten Privatmessen wurde von der Kirche angeordnet, dass mindestens ein Ministrant in jeder Messe anwesend sein muss. Die Ministranten waren allerdings häufig angehende Priester. Frauen oder Mädchen durften den Dienst nicht ausüben. Erst im Jahr 1994 wurden auch sie vom Vatikan als Messdienerinnen zugelassen. jt



,,Die Kirche ist für junge Menschen ein Ort, an dem sie sich wohlfühlen sollen, an dem sie ernstgenommen werden, an dem sie sich einbringen und mitgestalten können“, erklärt Wilde und streicht einen Aspekt der Mitarbeit als Messdiener heraus: ,,Aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, dass es attraktiv ist, wenn es Möglichkeiten und Gelegenheiten gibt, in Gemeinschaft etwas zu erleben und zu gestalten.“

In Diepholz gibt es aktuell elf Messdiener. Die Jungen und Mädchen gehen auch außerhalb der Kirche gemeinsamen Aktivitäten nach. So gab es laut Jana Wilde im letzten Jahr ein Messdienerwochenende im November, die Gruppe sei schwimmen und bowlen gegangen, zudem gab es im Januar noch einen Filmabend. Höhepunkt aus kirchlicher Sicht war im vergangenen September die große Ministrantenwallfahrt in Osnabrück, an der viele Messdiener aus Nord- und Westdeutschland teilgenommen hatten. An Veranstaltungen fehlt es demnach in der Gemeinde nicht. ,,Und ich finde es wichtig, dass es da Angebote gibt, um zusammenzukommen“, ergänzt Pastoralreferentin Wilde. Thea und Anna waren bei einigen Veranstaltungen natürlich auch schon dabei.

Stefanie Dieker, die Mutter von Thea, bezeichnet die Kirche für ihre Familie als ,,Rückzugsort“. Dort könnten die Kinder auch ein bisschen zur Ruhe kommen und allgemein von den ganzen Erlebnissen der Woche herunterkommen. Thea Dieker hat sich dazu entschieden, Messdienerin zu werden, da ihre Schwester auch Messdienerin war. Sie habe ihre Schwester immer in der Kirche gesehen und dachte sich, sie wolle das auch machen. Ihre Freundin Anna Seeser hat dann einfach mitgemacht. Messdienerin? ,,Das klang ganz spannend“, fand sie.

Die Kirchengemeinde erinnert jedes Jahr die Kommunionskinder daran, dass auch sie nun Messdiener werden können, und freut sich über jeden Zuwachs. ,,Es macht sehr viel Spaß, und man sollte auch keine Angst haben, im Altarraum etwas falsch zu machen. Denn Fehler sind nicht schlimm“, möchte Thea an zukünftige Messdiener weitergeben.

,,Ich finde, das ist eine richtig schöne Aufgabe, die noch einmal ein anderes Erleben und Mitfeiern von Gottesdiensten ermöglicht und wenn jemand überlegt, ob das was für sie/ihn sein könnte, würde ich sagen: Einfach mal ausprobieren und reinschlüpfen“, erklärt Jana Wilde, um andere Kinder und Jugendliche für diese ehrenamtliche Tätigkeit zu ermutigen.

,,Das Mitwirken in der Kirche ist in vielen Kontexten sehr wichtig“, sagt Ansgar Stolte, Pfarrer der katholischen Pfarreiengemeinschaft Diepholz, Barnstorf und Sulingen, über die Bedeutung von Messdienern für die Kirche. ,,Die Tätigkeit hat eine gute Wirkung auf das Miteinander. Und ich habe das Gefühl, ihnen macht das Spaß“, lobt der Pfarrer.

Von Jana Trenkamp