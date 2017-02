Menschen „in Bewegung“ erobern den Müntepark

Diepholz - Von Sven Reckmann. Nach und nach schließt sich die Skulpturenpfad-Kette: Im Müntepark soll ein neues Kunstwerk entstehen, dafür hat der städtische Kulturausschuss jetzt grünes Licht gegeben. Es handelt sich dabei um das Projekt „Der lange Weg – Bewegung“, das den ersten Preis beim Ideenwettbewerb „Die Sicht 2“ erhalten hatte.

Die acht Meter breite und 2,5 Meter hohe Skulptur aus Stahl soll ihren Platz im südlichen Bereich des Parks erhalten, direkt in Sichtweite des Postdamms, auf dem der Skulpturenpfad verläuft.

Skulpturenpfad-Projektpate Ulrich Halfpap stellte das Vorhaben dem städtischen Kulturausschuss vor, bei einem Ortstermin waren zuvor mögliche Standorte unter die Lupe genommen worden.

„Der lange Weg – Bewegung“ war von der Künstlergruppe Tietsche Burmeister, Barbara Abendroth und Inka Uzoma eingereicht worden und hatte im vergangenen August den Diepholzer Agenda-Preis 2016 erhalten. Das Kunstwerk zeigt Menschen in Bewegung, die aus ihrem bisherigen Leben herausgeschnitten sind.

Bürger bietet Sponsoring an

Ende des Jahres habe sich dann ein Diepholzer Bürger bei ihm gemeldet, der signalisierte, die Kosten in Höhe von 10.300 Euro für die Skulptur zu übernehmen, so berichtete Halfpap. Der Sponsor wolle aber noch ungenannt bleiben.

Mit dieser Zusage im Rücken beantragte die Skulpturenpfadarbeitsgruppe, die im Auftrag der Bürgerstiftung Agenda 21 arbeitet, die Skulptur im Müntepark aufstellen zu dürfen. Das ist Wunsch sowohl der Künstlergruppe, des Sponsors als auch der Arbeitsgruppe selbst. Im Ausschuss wurden die Pläne begrüßt. Sowohl die Skulptur selbst als auch deren Standort wurden positiv aufgenommen.

„Wir empfinden die Skulptur als unheimlich schön“, sagte Rabea Schafmeyer für die SPD. Hans-Ulrich Püschel (CDU) sprach von einem „guten Standort“ und Helga Bode hob hervor, dass die Skulptur von beiden Seiten betrachtet werden kann, sowohl aus dem Park als auch vom Postdamm aus.

Einstimmig unterstützte der Ausschuss die Planungen. „Die Entscheidung macht Mut, den Verwirklichungsprozess anzugehen“, sagte Halfpap. Mithelfer seien gern gesehen. Denn auch hier soll, wie bei den anderen Kunstwerken auf dem Pfand das Prinzip der Laienbeteiligung umgesetzt werden. Nun müssen Treffen organisiert werden von denen, die helfen wollen, und den Künstlern. Spätestens zu den kommenden Sommerferien soll alles fertig sein.

Obwohl der Skulpturenpfad von der Schlossinsel zum Dümmer führt, so lag der Schwerpunkt bislang im Bereich südlich des Fliegerhorstes beziehungsweise in der Graftlage („Die Sicht 1“). Als nächstes sollen nun nach und nach Standorte in Diepholz mit Skulpturen versehen werden, wie zum Beispiel am Verbindungsweg zwischen Moorstraße und Dieselstraße, wo bereits sogenannte „Seelenbretter“ installiert wurden. Nach und nach verdichtet sich der Pfad in Richtung Dümmer.