Meister-Fußballer heizen die Party kräftig an

Aschen – Fußballer erobern die Bühne beim Aschener Schützenfest: Bevor Wolfgang Iggena – wie schon kurz berichtet – als neue Aschener Majestät proklamiert wurde, zelebrierten die örtlichen Fußballer ihren großen Auftritt: Diese hatten erst wenige Stunden zuvor die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Süd im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten SV Barver klargemacht. Mit Meister-T-Shirts zogen Team und Begleiter wie in einem Triumphmarsch ins Festzelt ein, bejubelt von den Schützen. Während Jürgen „Kloppo“ Klopp mit Liverpool die Champions League klarmachte, feierten sie ihren eigenen Saison-Triumpf. Jürgen Dieckmann, passenderweise TSV-Präsident und zugleich Schütze, hatte einen Pokal aufgetrieben und streckte ihm Spielführer Olaf Kröger entgegen. Es folgten La-Ola-Wellen mit den „Aschener Ultras“ und Polonaise – sie ließen nichts aus.

Die Stimmung war also schon gut angeheizt, als dann auch die Königsentscheidungen bekannt gegeben wurden. „Es war haarscharf“, berichtet Schützenpräsident Friedrich Winkelmann von der Entscheidung: Die zwei Kandidaten hatten schon relativ früh am Nachmittag im Schießstand vorgelegt, sodass das Unwort von der Republik schnell verscheucht war. Im Stechen setzte sich dann Wolfgang Iggena gegen Holger Kirchhoff durch, der damit Vizekönig ist.

Königin ist Susanne Iggena, die Adjutanten sind Arnold Fischer, Wilhelm Siebrecht und Heinrich Buck; als Ehrendamen komplettieren Monika Meyer, Petra Buck und Anke Siebrecht die Runde.

Bevor die Kette wechselte, hatte Schützenpräsident Friedrich Winkelmann die abgelaufene Amtszeit des scheidenden Königs Wilhelm Paradiek mit seiner Königin Janine humorig gewürdigt. Verfehlungen seien ihm nicht zu Ohren gekommen, das habe wohl daran gelegen, dass die Schobrinker nichts rauslassen: „Das ist es so abgeschirmt, da halten sie zusammen“, mutmaßte Winkelmann mit Blick auf den Heimats-Ortsteil Paradieks. „Aber das ist wohl das, was man in der Politik als Immunität versteht“.

Dass Paradiek ein „Schützenprofi“ ist – immerhin schon zum zweiten Mal König in Aschen nach 1991 – sieht man auch daran, dass er aus dem Stadtpokalschießen als „König der Könige“ hervorgegangen war.

„Wilhelm und seine Frauen und Männer waren nicht aufdringlich. Gut, ein paar mehr Pferdekutschen hätten es sein können“, scherzte Winkelmann und sprach damit das Vorjahr an, als der damalige König Arnold Fischer mit drei Kutschen und dutzenden Pferden zum Aschener Umzug aufwarten konnte.

Bei der Jugend sicherte sich Madeleine Iggena die Krone, Prinz ist Marco Engemann. Sie werden von Adjutant Sören Meyer und Ehrendame Victoria Trimpe unterstützt.

Die jüngsten Schützen im Verein werden in den nächsten zwölf Monaten von Emily Fohring regiert, die sich Finn Ritter mit auf den Thron nahm. Adjutant ist hier Lucca Helms, Ehrendame Merle Göbberd. Die neue Schützenliesel heißt Kirsten Tänzer. Sie hat die Ehrendamen Maike Siemon und Irene Culpan an ihrer Seite.