Berufliches Gymnasium Diepholz - Beste Abiturientin gleich mehrfach geehrt

Von: Eberhard Jansen

Charline Wünsche ist mit der Durchschnittsnote 1,0 die Jahrgangsbeste des Beruflichen Gymnasiums. Zudem bekam sie von Bürgermeister Florian Marré den Preis der Stadt Diepholz für soziales Engagement und den VfS-Abiturpreis. © Jansen

45 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedete das Berufliche Gymnasium am Berufsbildungszentrum (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz am Freitagnachmittag feierlich. Sie hatten ihre allgemeine Hochschulreife mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Ökotrophologie oder Gestaltungs- und Medientechnik erworben. Eine Abiturientin ragte bei der Entlassfeier im Theater besonders heraus.

Diepholz – Charline Wünsche wurde gleich mehrfach geehrt. Sie ist nicht nur Jahrgangsbeste des Beruflichen Gymnasiums mit einem Abiturdurchschnitt von 1,0, sondern bekam auch den Preis der Stadt Diepholz von Bürgermeister Florian Marré überreicht. Die Absolventin des Schwerpunktes Wirtschaft am Beruflichen Gymnasium wurde damit für ihre schulischen Leistungen ausgezeichnet und gleichzeitig für ihr soziales Engagement als aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Zudem erhielt Charline Wünsche den VfS-Abiturpreis für herausragende Leistungen im Fach Wirtschaftswissenschaften, insbesondere Volkswirtschaftslehre, gestiftet durch den „Verein für Socialpolitik“ (VfS).

Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik: die Klasse Abi 13 GMT mit Tutorin Tanja Fehler (links). © Jansen

Charline Wünsche war nicht die einzige Abiturientin mit einem Notendurchschnitt von 1,0: Robin Marie Mandel hatte ebenfalls diese Traumnote erreicht – mit kaum weniger Punkten. Über eine Eins vor dem Komma freuten sich zudem Christin Bollweg (1,4), Jannek Meyer (1,4), Emma Menkens (1,6), Leonie Krec (1,7) und Vanessa Zakrzewska (1,8).

Schwerpunkt Wirtschaft: die Klasse: Abi 13W des Beruflichen Gymnasiums Diepholz mit Tutor: Jürgen Meyer (rechts). © Jansen

Preise der BBZ-Abteilung Berufliches Gymnasium für ihr Engagement in unterschiedlichen Bereichen bekamen Jan Köster, Patrick Stelloh und Robin Marie Mandel.

Die Abiturienten des Beruflichen Gymnasiums Diepholz 2023 Diese Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Gymnasiums am Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup Diepholz wurden nach erfolgreicher Abiturprüfung entlassen:

Schwerpunkt Gestaltungs- und Medientechnik (Klasse Abi 13 GMT, Tutorin: Tanja Fehler): Alexander Hein, Leonie Krec, Saskia Mangels, Emma Menkens, Max Meyer, Daniel Oduweku, Larissa Sieveke, Viktor Steinhauer, Patrick Stelloh, Charline Wirth, Antonia Zweier. Schwerpunkt Ökotrophologie (Klasse Abi 13 Ö, Tutorin: Irina Hofferber): Eva-Maria August, Christin Bollweg, Thuy Nhi Hoang, Daniel Kaczynski, Josephina Knuth, Chantal Krause, Finja Rolfes, Diala Salo, Eske Schütte, Merit Stolle, Vanessa Zakrzewska. Schwerpunkt Wirtschaft (Klasse: Abi 13W, Tutor: Jürgen Meyer): Quentin Bergen, Colin Burghausen, Tom Ewert, Merad Gören, Anna-Lena Hafner, Jonas Hartker, Jan Köster, Alissa Kutz, Arne Lange, Til Jarne Lohaus, Robin Marie Mandel, Erik Mayer, Jannek Meyer, Luna-Leonie Möckel, Frhad Mohammad, Lukas Salzgeber, Özkan Tekin, Sedanur Tekin, Serengül Tekin, Nova Voss, Marie-Ines Welge, Charline Wünsche.

Schwerpunkt Ökotrophologie: die Klasse Abi 13 Ö des Beruflichen Gymnasiums Diepholz mit Tutorin Irina Hofferber (rechts). © Jansen

BBZ-Schulleiterin Birgitt Kathmann begrüßte zu der Entlassfeier Eltern und andere Angehörige der Abiturienten: „Wir sind stolz auf Sie“, wandte sie sich an die Absolventen des Beruflichen Gymnasiums. Stellvertretender Landrat Heiner Richmann gratulierte den Abiturienten im Namen des Landkreises Diepholz und gab ihnen mit auf den Weg: „Versucht, Euch nicht aus den Augen zu verlieren.“ Bürgermeister Florian Marré überbrachte Glückwünsche im Namen der Stadt. Die BBZ-Band sorgte für die musikalische Umrahmung. Ein Mitglied dieser Band ist Jürgen Meyer. In seiner Funktion als Tutor der Klasse Abi 13W (Wirtschaft) hielt er seine Rede singend. Er hatte dazu einen Song umgeschrieben: „Die harte Zeit zwischen Realabschluss und Studienplatz.“ Persönliche Worte für ihre Schüler fanden auch die anderen Tutoren Irina Hofferber (Ökotrophologie) und Tanja Fehler (Gestaltungs- und Medientechnik). Die Reden für die Abiturienten hielten Robin Marie Mandel, Christin Bollweg und Patrick Stelloh.

Bei der Zeugnisübergabe bekam jeder Ex-Schüler nicht die übliche Rose, sondern einen Schlüsselanhänger mit einem Schlüssel für „Türen der Weisheit“.