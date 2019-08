Für mehrere Generationen

Spatenstich für das Vita-Haus des Arbeiter-Samariter-Bundes in Diepholz

+ Spatenstich für das Vita-Haus des ASB in Diepholz (von links): Sabrina Scholz (Pflegefachkraft ASB Diepholz) Burkhard Brenda (Fangmeier Bauunternehmen), Bürgermeister Florian Marré, Investor Ernst-Christan Gerbes, Mario Weiland (Fangmeier), Architektin Petra Buck, der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann, ASB-Geschäftsführer Mathias Salomé, ASB-Vorstandsmitglied Martin Schmidthorst, ASB-Vorsitzender Freddy Evers und stellvertretender Vorsitzender Uwe Schwegmann. Foto: Jansen

Diepholz – Auf rund 2 700 Quadratmetern Nutzfläche werden eine Mehrgenerationen-Begegnungsstätte, eine Kindertagesstätte mit Krippe, eine Station für Kurzzeitpflege und weitere Einrichtungen Platz finden: In Diepholz auf dem Eckgrundstück Am Heldenhain/Auf dem Esch entsteht das Vita-Haus des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), Kreisverband Diepholz. Am Dienstagnachmittag war erster Spatenstich. Die Bauarbeiten beginnen damit planmäßig.