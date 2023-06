Mehr Grün rund um das Ex-Hotel Steuding

Von: Sven Reckmann

Der Parkplatz des ehemaligen Hotels soll „entsiegelt“ werden, auch der Fußweg in Richtung Busbahnhof soll etwas breiter werden, so der Plan. © Reckmann

Dem städtischen Fachausschuss wurden die Pläne für die Neugestaltung des Steuding-Außenbereichs vorgestellt. Es geht auch um ein repräsentatives Eingangstor für Diepholz.

Diepholz – Mehr Grün für das ehemalige Steuding-Gelände: Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität hat sich für die Pläne ausgesprochen, den Außenbereich des seit Jahren leerstehenden Hotels am Bahnhof, das zu einer Mobilitätsstation umgebaut werden soll, neu zu gestalten.

Bau-Fachdienstleiter Sebastian Dornieden stellte dem Ausschuss die Entwurfsplanung für das Außengelände vor. Die Flächen sollen „stark entsiegelt“ werden. Die alten Bäume – Ahorn und Kastanie – bleiben demnach erhalten. Im hinteren Bereich des Gebäudes entstehen Abstellflächen für Autos und Fahrräder von Mitarbeitern sowie die Zufahrt zur Anlieferung von Holzhackschnitzeln für die Heizung des Gebäudes. Die Erschließung erfolgt von Osten aus, etwa gegenüber des Taxistandes.

Im vorderen Bereich wird das Ex-Hotel an einer Ecke erweitert – ähnlich wie ein Wintergarten –, um mehr Platz für die vorgesehene Gastronomie zu schaffen. Davor soll es eine Terrasse geben, auf der Außengastronomie möglich sein soll.

Die Stadt ist Eigentümer von Gebäude und Grundstück. Die Umbaupläne für das Ex-Hotel sind bereits vom Rat beschlossen und dürften in den nächsten Monaten beginnen. Dort entstehen ein „Service-/Info-/Tourismus-Point“, eine Mobilitätsstation mit E-Bike-Verleih sowie eine Gastronomie und öffentliche Toiletten. Mieter ist „Bethel im Norden“. Dornieden berichtete, dass die neuen Betreiber auch eine Fahrrad-Waschstraße planten.

Die Fahrradstellanlage soll entfernt werden und Platz machen für eine rückseitige Mitarbeiter-Zufahrt. Die Abstellanlage für Fahrräder 100 Meter weiter soll dafür erneuert und ausgebaut werden. © Reckmann

Die Kosten für die Außengestaltung bezifferte der Fachdienstleiter auf 390 000 Euro, es gebe eine Förderung von zwei Dritteln der Summe über das Programm „Lebendige Zentren“.

„Wir haben das Projekt Bethel am Bahnhof beschlossen und auch hochwertig beschlossen“, betonte Dornieden im Ausschuss. Im nächsten Schritt müsse nun das Umfeld angepasst werden. Er zeigte sich optimistisch, „dass wir damit hier einen repräsentativen Stadteingang bekommen.“

Obwohl es bei diesem Tagesordnungspunkt eigentlich um die Außenanlagen des ehemaligen Hotels ging, standen immer wieder auch die Fahrrad-Parkmöglichkeiten im Blickpunkt. Denn im Zuge der Umgestaltung soll die bisherige Abstellanlage direkt am Hotel (gegenüber des Taxi-Standes) verschwinden. Die Fahrradparkplätze sollen stattdessen zentral in einem neugestalteten „Park and Bike-Bereich“ zusammengeführt werden, dort, wo derzeit noch die Fahrradboxen stehen. Dagegen hatte sich im Vorfeld der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) ausgesprochen, der unter anderem kritisierte, dass die Entfernung zum Busbahnhof dann zu weit sei.

Die drei SPD-Vertreter im Ausschuss stimmten mit Nein. Der Grund war allerdings nicht das Steuding-Projekt als solches, sondern die geplante Verlegung der Fahrradstellanlage. „Solange wir noch keine Förderzusage für die neue Anlage haben, können wir dem nicht zustimmen“, erklärte Sonja Syrnik für die Sozialdemokraten. „Denn dann sind die Stellplätze bei Steuding schneller weg, als uns lieb ist.“

„Die Entsiegelung der Fläche gefällt uns gut“, sagte Ausschussmitglied Christian Brebeck für CDU und FDP mit Blick auf die Pläne. Gute 100 Meter Entfernung von der neuen Fahrradanlage zum Busbahnhof, das sei vertretbar. Die Vorteile würden deutlich überwiegen.

Noch vor der Sommerpause soll das Thema im Rat behandelt werden, so Dornieden, könnten dann die Arbeiten im Außenbereich starten. Bei der eigentlichen Sanierung des Gebäudes laufen derzeit die Ausschreibungen.