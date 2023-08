Mehr Gewalt ‒ Schutzhaus-Leiterin zieht Bilanz für 2022

Von: Anke Seidel

Das Schutzhaus kann ein Sprungbrett sein. Diese junge Frau (zum eigenen Schutz anonymisiert) hat den Mut aufgebracht, ihr altes Leben voller Gewalt zu beenden. © Anke Seidel/Archiv

Vor allem Migrantinnen flüchten vor Gewalt aus ihrem Zuhause. Für den Kreis Diepholz präsentiert Schutzhaus-Leiterin Doris Wieferich Zahlen.

Landkreis Diepholz – Eine Frau ist erst seit wenigen Monaten in Deutschland und kennt weder die Sprache noch die Kultur. Sie schwebt in Gefahr, wird bedroht, und braucht dringend eine sichere Bleibe: Mit diesem Fallbeispiel macht Doris Wieferich als Leiterin des Frauen- und Kinderschutzhauses klar, welche Arbeit sie und ihr Team leisten müssen – und mit welch schweren Schicksalen sie dabei immer wieder konfrontiert werden.

395 Fälle häuslicher Gewalt wurden 2022 im Kreis Diepholz von der Polizei gemeldet

Im Fachausschuss für Jugend, Gesundheit und Soziales, der am Dienstag unter Leitung von Wiebke Wall (SPD) im Syker Kreishaus tagte, stellte die Schutzhaus-Leiterin Struktur und Auslastung dieser Einrichtung vor, die in das Netzwerk gegen häusliche Gewalt im Landkreis Diepholz eingebunden ist. Dazu gehört die Beratungs- und Interventionsstelle BISS, der die Polizei automatisch Fälle von häuslicher Gewalt oder Bedrohung meldet. Doris Wieferich berichtete von stark steigenden Fallzahlen. Allein 2022 hatte die Polizei im Landkreis 395 Fälle gemeldet, außerdem wandten sich 13 Frauen direkt an die Beratungsstelle.

Körperliche, seelische oder sexuelle Bedrohung sind viel zu oft Anlass für Frauen, mit ihren Kindern in das Schutzhaus zu flüchten. In dem Neubau nahe des Diepholzer Bahnhofs können maximal neun Frauen und 16 Kinder in fünf Appartements untergebracht werden. Diese kleinen Wohnungen sind mit Küche und Bad ausgestattet, weil die Hilfe zur Selbsthilfe im Mittelpunkt steht. Ein Gemeinschaftsraum sowie ein Kinder- und Jugendzimmer gehören ebenso zum Haus wie andere Funktionsräume.

Die Mitarbeiterinnen bieten den Frauen Unterstützung und Begleitung auf ihrem persönlichen Weg und bei Klärung finanzieller Fragen. Aber, so Doris Wieferich, sie stellen eine zunehmende Unselbstständigkeit ihrer Klientinnen fest, ebenso immer mehr psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen. Nicht nur die Fallzahlen, sondern auch der Unterstützungsbedarf wächst – eine schwierige Situation, gerade mit Blick auf den Fachkräftemangel. Insgesamt sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im Schutzhaus und haben unterschiedliche Aufgaben. Eine Stelle ist zurzeit nicht besetzt.

Frauen- und Kinderschutzhäuser unterstützen sich landkreisübergreifend

1986 war das Frauen- und Kinderschutzhaus eröffnet worden. Seitdem sind 1 234 Frauen mit 1 882 Kindern und Jugendlichen allein bis Ende 2022 aufgenommen worden. Im vergangenen Jahr kamen 41 Frauen mit 56 Jungen und Mädchen neu ins Schutzhaus. Dessen Auslastung beträgt laut Doris Wieferich im Jahresschnitt 58,8 Prozent. Die monatliche Auslastung liege im Schnitt bei 80 Prozent. Denn das Schutzhaus ist keine Dauerlösung, sondern eine Insel der Neuorientierung. Im vergangenen Jahr waren 18 Frauen bis zu einem Monat dort geblieben. Die Suche nach einer eigenen Wohnung sei schwierig, stellte die Schutzhaus-Leiterin klar: „Unsere Frauen haben manchmal bis zu 50 Bewerbungen geschrieben, meistens kommt nicht mal eine Antwort.“ Sechs Monate waren vier Frauen im Schutzhaus geblieben, über diese Zeit hinaus jedoch nur eine. Nur eine Woche waren neun Frauen dort untergebracht, ebenfalls neun Frauen immerhin drei Monate.

Knapp 60 Prozent der Schutzsuchenden kamen aus dem Landkreis Diepholz, 41 Prozent dagegen aus anderen Landkreisen. Denn Schutzhäuser helfen sich gegenseitig, wenn in akuten Fällen umgehend eine Bleibe gefunden werden muss. 83 Prozent der Schutzsuchenden in Diepholz waren Migrantinnen. Sie kamen aus der EU, Afrika, Südamerika, und Asien – aus insgesamt 17 verschiedenen Ländern.

Steigende Zahlen meldete Doris Wieferich ebenso bei der ambulanten Beratung und berichtete von 260 Beratungs- und Aufnahmeanfragen. Häusliche Gewalt war in 73 Prozent der Fälle das Thema, betroffen waren 269 Kinder und Jugendliche.

Die Zuhörer zeigten sich sichtlich betroffen. Große Anerkennung zollten mehrere Ausschussmitglieder dieser Arbeit – zumal sich Ehrenamtliche engagiert einbringen. Wie Stefan Last: Er ist Vorsitzender des Trägervereins mit 130 Mitgliedern. Gleichstellungsbeauftragte Christina Runge forderte eine neue Finanzierungsbasis. Sie sei dringend erforderlich. Denn die bisherige Praxis sei schon eine „Wissenschaft für sich“, bei der das Ehrenamt an seine Grenzen komme.