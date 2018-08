Mehr Eheschließungen und weniger Scheidungen im Kreis 

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Familiengeschichte beginnt mit dem schönsten Tag im Leben – der Hochzeit. Die Geburt der Kinder, ihre Betreuung und ihre Schulausbildung sind für Eltern wichtige Stationen im Leben. Aber unter welchen Bedingungen verläuft dieses Familienleben? Zahlen aus verschiedenen Veröffentlichungen des niedersächsischen Landesamtes für Statistik geben Aufschluss darüber – auch wenn es nicht für alle Kategorien Erhebungen gibt.

Eheschließungen: 2016 (aktuellste verfügbare Zahl) haben im Landkreis Diepholz 1 005 Paare den Bund für das Leben geschlossen – das waren 8,5 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor, also im Jahr 2011.

Scheidungen: 446 Paare haben sich im Jahr 2016 scheiden lassen. Seit 2011 ist die Zahl der Scheidungen um 13,2 Prozent zurückgegangen, haben die Statistiker errechnet.

Tagespflege-Kinder: 765 Mädchen und Jungen sind 2016 von einer Tagesmutter betreut worden – 73 von ihnen hatten mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft, und in den Familien von 20 Kindern wurde überwiegend nicht deutsch gesprochen, ermittelten die Statistiker.

Kinder in Tageseinrichtungen: 7 781 Jungen und Mädchen besuchten im Berichtsjahr eine Kindertagesstätte im Landkreis Diepholz – davon waren 22,7 Prozent unter drei Jahren. 1 572 Kinder hatten mindestens ein Elternteil ausländischer Herkunft, und in den Familien von 1 042 Kindern wurde überwiegend nicht deutsch gesprochen.

Schüler: 2 083 Fünftklässler zählten die Statistiker im Berichtsjahr im Landkreis Diepholz. Davon besuchten 45,1 Prozent ein Gymnasium und nur 4,1 Prozent die Hauptschule. An einer Oberschule ließen sich 23 Prozent unterrichten und 23,2 Prozent an einer Realschule.

Schulabschluss: 81 Jugendliche verließen ohne einen Abschluss die Hauptschule, 71,6 Prozent von ihnen waren Jungen. Die allgemeine Hochschulreife, also das Abitur, erreichten dagegen 927 Jungen und Mädchen – 156 davon an einer berufsbildenden Schule im Landkreis.

Jugendarbeit: 445 Angebote der Jugendarbeit konnten Mädchen und Jungen im Landkreis Diepholz nutzen. Ehrenamtlich engagieren sich laut Statistik 1 146 Bürger in der Jugendarbeit.

Sport im Verein: 74 019 Menschen sind im Landkreis Diepholz Mitglied in einem Sportverein. Das entspricht 34,6 Prozent aller Einwohner.

Beschäftigte: 83 978 Bürger im Landkreis Diepholz hatten 2016 einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz am Wohnort – davon waren fast die Hälfte Frauen (45,5 Prozent). Von ihnen gingen 84,9 Prozent einer Teilzeitbeschäftigung nach. Die Statistik weist außerdem 66 177 Beschäftigte am Arbeitsort – also Pendler – aus, von denen 45,8 Prozent Frauen sind – davon arbeiten 84,1 Prozent in Teilzeit.

Geringverdiener: Obwohl in Beschäftigung, waren 2 317 Erwerbstätige auf staatliche Unterstützung, sprich Regelleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, angewiesen – darunter 29,1 Prozent Frauen. Diese Beschäftigten verdienten also so wenig Geld, dass ihr Einkommen aufgestockt werden musste.

Wohngeld: Von den insgesamt 100 100 Privathaushalten im Landkreis Diepholz bezogen 1 252 Familien Wohngeld. In 715 davon lebten Kinder oder Jugendliche unter 18 Jahren.

Hilfe zum Lebensunterhalt: 934 Bürger im Landkreis Diepholz waren auf Hilfe zum Lebensunterhalt angewiesen – die meisten von ihnen, genau 311, im Alter zwischen 25 und 50 Jahren.

Kinder in Bedarfsgemeinschaften: In Familien, die staatliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, lebten 3 311 Kinder im Landkreis Diepholz – davon waren 747 noch nicht einmal drei Jahre alt. Die Zahl der Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren lag bei 695, so die Statistiker. 1 869 Jugendliche waren im Alter von sechs bis 15 Jahren.

Verbraucherinsolvenzen: 272 Männer und Frauen hatten 2016 eine Verbraucherinsolvenz angemeldet. Fünf Jahre zuvor waren es 231 gewesen. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen stieg in diesem Zeitraum um 17,7 Prozent.

Grundsicherung: Auf diese staatliche Leistung waren 2 381 Männer und Frauen angewiesen – davon 1 210 voll erwerbsgemindert. Hinzu kamen 1 171 Grundsicherungs-Empfänger im Rentenalter.

Pflegebedürftig: Mindestens 65 Jahre alt waren 2 628 Bürger, die Pflegegeld bekamen und damit als pflegebedürftig eingestuft waren, berichten die Statistiker für das Jahr 2015 (aktuellste Zahl). Davon wurden 2 020 Seniorinnen und Senioren von Pflegediensten betreut.

