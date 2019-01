Mehr als 8 000 Euro zusammengetragen

Diepholz/Drebber – Erst gut ein Jahr gibt es den Zonta-Club Diepholz-Vechta. Und schon in den ersten zwölf Monaten haben die inzwischen 32 engagierten Damen durch drei erfolgreiche Aktionen insgesamt mehr als 8 000 Euro an Spenden zusammengetragen.

Nach Abzug von Kosten geht ein Drittel davon an internationale Zonta-Hilfsprojekte für Frauen und Mädchen. Zwei Drittel sind für soziale Einrichtungen in Diepholz und Vechta bestimmt: Die Frauen- und Kinderschutzhäuser in den beiden Städten können sich über jeweils 2 650 Euro freuen.

Zonta-Club-Präsidentin Inge Human (Diepholz) und die Vorsitzende des Zonta-Fördervereins Diepholz-Vechta, Anne-Katrin Reich (Vechta), überreichten die Spenden am Dienstagabend in Drebber im Gasthaus Halfbrodt. Dort und in der Elmendorffburg in Vechta hat Zonta abwechselnd 14-täglich seine Clubabende.

„Mit so viel hatten wir nicht gerechnet“, freuten sich die Vertreterinnen der Frauen- und Kinderschutzhäuser in Diepholz und Vechta. Für die Diepholzer Einrichtung nahmen Ada Lampe, Vorsitzende des Netzwerkes gegen Häusliche Gewalt im Landkreis Diepholz, Schutzhaus-Leiterin Doris Wieferich und Mitarbeiterin Ina Bönisch-Maier die Spende dankend entgegen. Weil das Diepholzer Schutzhaus in den nächsten Monaten in einen Neubau in Diepholz umzieht, ist das Geld sehr willkommen, zumal das Land beantragte Zuschüsse abgelehnt hatte.

Ähnliches berichtete auch Annette Kröger, Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) Vechta, Träger des Vechtaer Frauen- und Kinderschutzhauses. Auch für dieses Schutzhaus hatte das Land einen Zuschuss abgelehnt – weil Umbau-Kosten weniger als 100 0000 Euro betrugen. Erst ab dieser Summe werde gefördert, berichtete Annette Kröger, die gemeinsam mit der Sozialarbeiterin des Frauenschutzhauses, Maria Thieke-Wacker, die 2 650 Euro des Zonta-Clubs entgegennahm.

Zonta-Präsidentin Inge Human dankte den vielen Unterstützern: „Obwohl wir noch gar nicht bekannt waren, haben wir bei unseren Aktionen viel Hilfe erfahren.“

So hatte der Zonta-Club in Vechta als erste Benefiz-Veranstaltung im September den Abend „Rollentausch macht tollen Rausch“ organisiert. Die Referentin Beate Recker (Wetschen) verzichtete ebenso auf ihr Honorar wie die Stadt Vechta auf eine Gebühr für die Nutzung des Rathauses.

Mehr als 6 000 Euro kamen bei dem Taschen- und Accessoires-Flohmarkt „Glanzlichter“ in Diepholz anlässlich des Grafensonntags im Oktober zusammen. Die Zonta-Damen boten gespendete gebrauchte Handtaschen, Schals und Schmuck in einem leer stehenden Ladenlokal an, das sie kostenlos nutzen durften. Der Club erlebte dabei einen wahren Ansturm. Eine Wiederholung ist laut Inge Human angedacht.

Dritte Aktion war eine Märchenstunde Anfang Dezember im Clubhaus des Golfclubs Vechta-Welpe.

Die Zonta-Organisation begeht in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Die Damen des noch neuen Clubs Diepholz-Vechta wollen das im Mai auf dem Hof Scherbring in Dinklage feiern.

Hintergrund: Zonta wurde 1919 in Buffalo/USA gegründet. In Deutschland gibt es heute 134 Clubs mit etwa 4 600 Mitgliedern.

Zonta setzt sich als „Service-Club“ laut eigener Beschreibung für die Gleichberechtigung und ein Leben ohne Gewalt für alle Frauen und Mädchen ein. Die Organisation berufstätiger Frauen unterstützt benachteiligte Frauen, fördert begabte und tritt für die Rechte von Frauen in aller Welt ein. Das Wort „Zonta“ wird abgeleitet aus Lakhota, der Sprache der amerikanischen Ureinwohner Sioux, und bedeutet aufrichtig/vertrauenswürdig.