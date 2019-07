Bundeswehr als Arbeitgeber: Mehr als 1 500 Schüler auf dem Fliegerhorst

Diepholz – Mehr als 1 500 Schüler und Lehrer besuchten an zwei Tagen den Fliegerhorst Diepholz, um die Bundeswehr als Arbeitgeber kennenzulernen.

Die Soldaten und Zivilbeschäftigten stellten den Schülern und Lehrern „ihre“ Arbeitsplätze vor und es wurden durch alle Einheiten des Fliegerhorstes die verschiedensten Ausbildungsberufe präsentiert. Die Arbeitsfelder an verschiedenen Hubschraubertypen der Luftwaffe und des Heeres fanden bei den Teilnehmern große Zustimmung, so eine am Dienstag vorgelegte Pressemitteilung der Bundeswehr.

Auf die Ausbildung zum Fluggerätemechaniker Fertigungstechnik machte die Ausbildungsstätte der Abgesetzten Instandhaltungsstaffel des Hubschraubergeschwaders 64 die Schüler neugierig. In einer Halle der Logistik präsentierte sich unter anderem das Materiallager Diepholz, um den Interessierten den Beruf der Fachkraft für Lagerlogistik vorzustellen. Dort stellte auch die Stadt Diepholz die gelebte Patenschaft mit dem Fliegerhorst an ihrem Stand dar.

Auf einer Freifläche des Fliegerhorstes zeigten die Soldaten des Objektschutzregiments der Luftwaffe ihr Können. Sie reichen von Brandschutzkräften über Kampfmittelerkunder, Soldaten mit ihren Spür- und Schutzhunden sowie den Soldaten des Pionierwesens, die unter anderem für die Startbahnschnellinstandsetzung von Flugplätzen eingesetzt werden.

Die Beamten der Fliegerhorstfeuerwehr, unterstützt durch militärische Brandschützer aus Schortens, und die Sanitäter der Sanitätsstaffel Einsatz aus Diepholz stellten am Tower ihre Einsatzfahrzeuge vor. Einige Schüler waren überrascht, dass man auch Feuerwehrmann als Soldat werden kann.

An der Veranstaltung in Diepholz nahmen knapp 30 Schulen aus dem Nordwesten Niedersachsens teil – darunter die Jahnschule Diepholz und die Oberschule Rehden. Die weiteste Anreise hatten Schüler aus Bissendorf, Lingen und Twist.

Spaghetti Bolognese wurde den Schülern aus zwei Feldküchen serviert. Dabei hatten die Schüler Gelegenheit, den Köchen der Bundeswehr live über die Schulter zu schauen.

Eingeladen zu dieser Veranstaltung hatte das Karriereberatungsbüro Cloppenburg, das mit dem Karrieretruck der Bundeswehr und einem Bus der Marine auch über den seefahrenden Teil der Bundeswehr informierte.

„Die Schüler und natürlich auch wir Begleitpersonen waren sehr beeindruckt von den Tätigkeitsfeldern des Bundeswehrstützpunktes Diepholz. Besonders interessant waren die Erfahrungsberichte einzelner Soldaten. Man hat ja sonst nicht die Möglichkeit hinter die Kulissen zu schauen“, so die Bilanz von Schulsozialarbeiterin Marita Kriege von der Oberschule Hagen a.T.W. laut der Pressemitteilung der Bundeswehr.

Derzeit sind 1123 Menschen auf dem Fliegerhorst Diepholz beschäftigt; davon sind 656 Soldaten und 467 Zivilangestellte. Die Luftwaffe ist mit folgenden Dienststellen vertreten: Waffensystem-Unterstützungszentrum 2, Luftwaffen-Unterstützungsstaffel Diepholz, Abgesetzte Instandsetzungsstaffel Hubschraubergeschwader 64 Diepholz, Objektschutzregiment Luftwaffe. Weitere Dienststellen sind unter anderem Bundeswehrdepot West - Materiallager Diepholz, Sanitätsversorgungszentrum Diepholz, Sanitätsstaffel Einsatz Wilhelmshaven - Zug Diepholz.

