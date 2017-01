Mega-Medley auf dem Times Square

DIEPHOLZ - Von Simone Brauns-Bömermann. Keine Musik aus der Dose, differenzierte Stimmen, Tanz, Stimmung, Spielfreude auf der Bühne. „Wir beobachten die internationale Musical-Szene für Sie weiter und wären gerne nächstes Jahr wieder hier“, so könnte man die zwei Stunden fünfzig Musical Night in concert zusammenfassen. Letzteres versprach Bandleader, Gründer und Moderator des musikalischen Leckerbissens Axel Törber am Mittwoch auf der Bühne. Die rund 320 Besucher genossen sichtlich das Mega-Medley bekannter und neuer Musical- und Welthits.

Am Ende stand das Publikum in den Rängen, gab stehende Ovationen, sang mit, rief „Bravo“ und bat um Zugabe.

Die Set Musical Company war schon diverse Male in Diepholz zu Gast und erfüllte auch dieses Mal den Anspruch der Gäste über Gebühr. „Jeder Ton, auch ein Chorgesang im Hintergrund, ist live und das wird auch so bleiben“, verspricht Moderator und Schlagzeuger Törber und unterstreicht damit sein Erfolgs-Konzept. Knapp 24 Jahre gibt es die Musical Night inzwischen, das Ensemble mit Stars aus den größten Musicalproduktionen begeistert jedes Jahr erneut.

Es ist nur ein Abbild des Times Square im Hintergrund der sechsköpfigen Band, aber die Reise ist längst getan im Kopf zum Broadway, der Theatermeile im Herzen von New York.

In Diepholz holen die fünf Musicaldarsteller mit ihrem individuellen Können in Bezug auf Gesang, Tanz, Schauspiel und persönlichem Charisma alle interpretierten Charaktere auf die Bühne. Und obwohl die Band mit Ensemble einen strengen und „knall vollem Programm“ folgt, wird es kein Jahr langweilig. Auf der Bühne treffen sich Shakespeare bis Rocky, Freddy Mercury und Phantom der Oper, Tarzan und Miss Saigon, Whitney Houston und Udo Jürgens. Es ist eben mit der Set Musical Company nicht nur ein „Abhaken“ der bekannten Ohrwürmer der Musical-Landschaft, sondern immer ein Konzert mit Kulthits, um die ein Musical geschrieben wurde, oder die Inhalt der Singspiele sind.

Neu dabei sind „Tarzan“, „Aladin“, Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“. Die laufen auch in Deutschland. „Zwei Jahre vorher Karten müssen Sie aber in den USA für das Musical „Hamilton“ kaufen. Das Musical hat den Pulitzer-Preis in der Kategorie Schauspiel gewonnen und ist Geschichte in Hip-Hop-Manier“ erläutert Törber, denn die Sänger ziehen sich schon im Blindflug um, aber auch die Zeit muss überbrückt werden. Bei „School of Rock“ schlüpfen sie in englische Schulkleidung und üben den Aufstand mit Rockmusik, wie im gleichnamigen Film. Rockig können die zwei Sänger Simon Tunkin und Deimos Virgillito und ihre drei Kolleginnen Corie Townsend, Alexandra Gentzen und Nicole Bolley alle. Für getragene arienartige Töne zeichnet Gentzen wunderbar, für Flippiges und kräftigen Ausdruck Townsend und rauchig, bluesig, soulig ist die Stimme von Blondschopf Bolley. „Typical English“ könnte man den Künstler Tunkin nennen, er kennt alle Kniffe vom „Affen in Tarzan“ bis Motorbiker in „Born To Be Wild“ oder „Minni The Moocher“ von Cab Calloway aus dem Kultfilm Blues Brother. Für Exzentrizität und guten Gesang, als Udo- oder Rocky-Imitator brilliert Virgilitto. Alle Interpretationen bestechen durch Witz und Überzeichnung der Charaktere und Szenen. Das I-Tüpfelchen ist die quirlige Band, wo Gitarrist Florian Kemper für „School of Rock“ die Hosen runterlässt und in karierter Boxershorts spielt, Luftgeige gespielt wird von Bassist Karsten Fernau, Bernd Hübner das Rückgrat für Saxophon, Klarinette und Flöte bildet, Valentin Brand und Raphael Bispinghoff Piano und Keyboards „zähmen“ und Axel Törber für die prägnanten Schlagzeugtöne und die musikalische Leitung zeichnet. Gegen Ende rastet die Band physisch und musikalisch einmal so richtig aus, Axel Törber bekommt sein Solo und Gitarre und Bass werden auf dem Rücken gespielt. Nach „Highway To Hell“ kein Wunder, dachte man nach der ersten Halbzeit mit dem Mamma Mia Medley: „Wie wollen die das noch toppen?“. Stars, Hits, Live, dafür steht die Musical Night in concert, hoffentlich bleibt das so, es scheint so.