„Meet your Betrieb“: Berufe bei Pilotprojekt in Diepholz praktisch vorgestellt

Von: Eberhard Jansen

Am Stand der BASF schauten Verena Heckert und Realschulleiter Matthias Bahr vorbei, als Industriemechaniker-Azubi Valentin Falldorf mit der BBZ-Schülerin Yara Hasso eine Rohrbahn baute. © Jansen, Eberhard

„Meet your Betrieb“ hieß das Pilotprojekt für Schüler des Berufsbildungszentrums (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup und der Realschule Diepholz. Etwa 30 Firmen und Einrichtungen präsentierten sich dabei am Mittwochnachmittag in den Räumen des BBZ auf der Suche nach beruflichem Nachwuchs.

Diepholz - Das Besondere bei dieser Art der Berufsorientierung: Aktive Auszubildende informierten bei „Meet your Betrieb“ die interessierten Schüler auf Augenhöhe – neben den Ausbildungsbeauftragten der Firmen und Behörden. Von der Realschule waren die Neuntklässler und ihre Eltern eingeladen, vom BBZ die Vollzeitschüler der beiden Schulstandorte Diepholz und Sulingen.

Über den Beruf des Kfz-Mechatronikers informierte Nils Thölke (links), Azubi beim Autohaus Anders. © Jansen, Eberhard

Von den 750 eingeladenen BBZ-Schülern hatten sich 230 angemeldet, von den 74 Realschülern der Klassen 9 waren es 42, so Holger Seifert (BBZ), der die neue Art der Berufsorientierung zusammen mit seiner BBZ-Kollegin Inken Lauer und Verena Heckert, Koordinatorin Berufsorientierung an der Realschule, organisiert hatte. Die Teilnehmer hatten sich drei Berufe aussuchen können, über die sie in Kleingruppe informiert wurden – zum Beispiel über den Beruf des Kfz-Mechatronikers von Nils Thölke (links), Azubi beim Autohaus Anders. Auch das Chemieunternehmen BASF war vertreten. Hier schauten Verena Heckert und Realschulleiter Matthias Bahr vorbei, als Industriemechaniker-Azubi Valentin Falldorf mit der BBZ-Schülerin Yara Hasso eine Rohrbahn baute. Praktische Übungen und Berufseinblicke waren wesentliche Bestandteile von „Meet your Betrieb“ („Triff deinen Betrieb“) – und die Möglichkeit, Kontakte für Praktika und Ausbildungsplätze zu knüpfen Auch die Agentur für Arbeit war vor Ort.

„Die Corona-Pandemie hat auch immense Auswirkungen auf die Schüler im Übergang von der Schule in den Beruf“, so die Organisatoren von „Meet your Betrieb“. . In den letzten drei Jahren habe eine Berufsorientierung unter anderem durch den Wegfall von Praktika, Berufsmessen und den direkten Kontakt zu den Ausbildungsbetrieben nur eingeschränkt stattfinden können.

Hier setze das Pilotprojekt „Meet your Betrieb“ an, um die Schüler bei der Suche nach geeigneten Praktikums- beziehungsweise Ausbildungsbetrieben zu unterstützen.