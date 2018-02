McDonalds an der C.-Schwarze-Straße wird umgebaut

350.000 Euro für Neugestaltung

+ © Jansen Franchise-Nehmer Werner Bist (rechts) und Restaurantleiter André Karschunke im Diepholzer McDonald’s, der ab Ende Februar vorübergehend schließt und zum „Restaurant der Zukunft“ umgebaut wird. © Jansen

Diepholz - Bis Ende 2019 sollen alle McDonald’s Restaurants in Deutschland zu „Restaurants der Zukunft“ umgebaut werden. McDonald’s in Diepholz ist jetzt an der Reihe: Franchise-Nehmer Werner Bist baut sein Burger-Restaurant an der C.-Schwarze-Straße 3 ab Ende Februar um. Er investiert nach eigenen Angaben 350.000 Euro in die Neugestaltung von Küchen- und Gastraumbereich.