Von Florenz bis Hemsloh

Von: Sven Reckmann

Teilen

Seit vielen Jahren hat der MC Heede sein Domizil in Hemsloh. © Reckmann

Der MC Heede feiert sein 50. August-Treffen auf dem Schützenplatz in Hemsloh. Gäste bringen Kuchen und eine Feuerschale mit.

Heede / Hemsloh – Wer auf das Gelände wollte, musste an diesem Tisch vorbei – am Team der Anmeldung beim Motorradtreffen des MC Heede vor der Schützenhalle in Hemsloh. Und die Schreibenden hatten an diesem Wochenende reichlich zu tun und waren darüber nicht unglücklich: Der heimische Motorradclub feierte sein 50. Treffen (wir berichteten) und viele Gäste kamen – meist auf zwei Rädern. Am späten Samstagnachmittag waren knapp 140 Anmeldungen abgewickelt worden, die Organisatoren waren mit der Resonanz sehr zufrieden.

Der Andrang war sogar so groß, dass die MCler „anbauen“ mussten: Für den Zeltplatz wurden Flächen ausgewiesen, die in anderen Jahren nicht belegt waren.

Schwüles Wetter begleitete die Biker, am Samstagnachmittag kam in die Sauna-Atmosphäre noch etwas Regen hinzu – als „Aufguss“ sozusagen.

Abordnungen der heimischen Vereine sowie der Feuerwehr und des Gemeinderates nahmen die Einladung gerne an, dem Jubiläumstreffen einen Besuch abzustatten.

Im Gegenzug dankte der MC herzlich für die langjährige Unterstützung durch den Schützenverein als Gastgeber. „Ohne Infrastruktur funktioniert ein solches Treffen nicht“, sagte MC-Vorsitzender Udo Schilling.

„Das ist ja auch einfach ein ideales Gelände“, fügte Gerhard Schick vom MC Heede hinzu. Idyllisch gelegen, etwas abgeschieden bietet es durch die Bäume auch schattige Plätze. Und das wurde in diesem Jahr gern angenommen.

Kuchen und Banner: Der MC Heede wurde vielfältig beschenkt. © Reckmann, Sven

Die obligatorische Ausfahrt am Samstag führte zum Piesberg nach Osnabrück. „Wenn die Leute kommen, dann sollen sie auch etwas von der Gegend sehen“, so Schilling.

Was ist das Geheimnis des Treffens? „Wir machen kein Entertainment, sondern bieten einen vernünftigen Platz und geben den Leuten eine Möglichkeit zum Schnacken“, sagte Schilling. Und diese wurde offensichtlich gern angenommen. Die ersten Biker waren Freitag um halb neun da, „wir kamen mittags, und die hatten sich schon eingerichtet“, berichtet Schilling mit einem Schmunzeln.

Zum 50. Treffen ging der Blick natürlich auch zurück: Eine Dia-Schau holte alte Aufnahmen hervor von Motorradtreffen im Schnee am Nürburgring oder in Florenz. „Da hatten wir wohl die längste Anfahrt“, so Schilling schmunzelnd.

Thema Gastgeschenke: Die einen schenkten eine Feuertonne – gerade bei solchen Abenden gut zu gebrauchen, die anderen ein Banner, das den Neuankömmlingen gleich entgegen leuchtete. Eine andere Idee hatten die, die eine heimische Bäckerei beauftragten, einen riesigen Kuchen mit einem eingebauten Glückwunsch herzustellen. Dass dieser in Windeseile „weggeputzt“ war, spricht wohl für die Bäckereimeister.

Auch rund um den 20 Kilo-Grillschinken bildeten sich am Abend gern auch mal längere Warteschlangen.

Für Sonntagmorgen war „Strammer Max“ angekündigt, ein rustikales Frühstück, bevor Einpacken angesagt war.

Die Ehrungen ergaben folgendes Bild:

Weiteste Anfahrt Herren:

1. Wolfgang Breitinger aus Elztal (570 Kilometer)

2. Günter Geilbecume aus Faulbach (485)

3. Hans Otto Zöller aus Faulbach (485 Kilometer).

Der Sonderpokal wurde an Karl-Heinz Hatzky aus Ahnsen übergeben. Er fährt eine Suzuki GT 750 Baujahr 1976 und er selbst ist Baujahr 1949

Er ist 74 Jahre alt und das Motorrad 47 Jahre alt entspricht 121 Jahre.

Weiteste Anfahrt Damen:

1. Katja Böhm aus Neuss (540 Kilometer), 2. Birgit Kruse aus Kaltenkirchen (246 km) 3. Elke Schulte aus Lippstadt (140 km).

Die Teilnehmer, die schon am häufigsten auf den Treffen des MC waren, bekamen eine Tüte mit gesponserten Sachen von lokalen Anbietern.

Jörg Anders aus Stade - 39 Mal; Günter Hansen aus Hamburg - 32 Mal, Peer und Elvira Briddigkeit aus Berlin - 23 Mal.

Dazu kamen noch weitere sieben Personen, die zwischen 15 und 23 Mal dabei waren.

Rund 140 Fahrzeuge kamen zum Jubiläumstreffen nach Hemsloh. © Reckmann, Sven

Ein Zelt kann auch als Anhänger ausfallen. © Reckmann, Sven