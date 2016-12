Mathe ist mehr als Rechnen

„Mobile-Mitmach-Werkstatt“ an der Diepholzer Grundschule Hindenburgstraße

+ Die Mobile Mitmach-Werkstatt Mathematik stand der Diepholzer Grundschule an der Hindenburgstraße mit spielerischen Mathe-Aktionen zur Verfügung. - Foto: Brauns-Bömermann

Diepholz - „Wir sind sehr froh, die Mathe-Ausstellung zum Mitmachen für uns gewinnen zu können“, sagt Charlotte Cordes, Leiterin der Diepholzer Grundschule an der Hindenburgstraße. Eineinhalb Wochen standen unterschiedliche Stationen für alle Schüler und Klassen der Schule im Ganztagsraum parat, damit sich die Jungen und Mädchen entspannt und spielerisch der Mathematik zuwenden konnten.

Denn Mathe ist nicht stillsitzen, zuhören, im Kopf rechnen und manchmal frustriert nichts zu verstehen. Die Mathewerkstatt aus dem „Haus der kleinen Forscher“, der Volkshochschule Landkreis Diepholz und der Adolf-Reichwein-Gesellschaft (ARG) in Kooperation ist: Bauen, Konstruieren, Probieren, Kombinieren, Schätzen, Messen, Vergleichen, Nachbauen, Nachlegen, Umspannen, also Praxis pur.

Gefördert wurde die Entwicklung der Mathe-Werkstatt durch die ZF Friedrichshafen.

Alle Schüler der Grundschule Hindenburgstraße kamen in den Genuss der Mathe-Mitmach-Werkstatt vom Schulkindergarten bis zur vierten Grundschulklasse. „Einige Schüler waren so begeistert von dem Angebot, dass sie gleich mehrmals in den Raum wollten“, berichtete Schulleiterin Cordes.

Auch die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag aus dem Ganztagsangebot nutzen die Mitmach-Werkstatt. Entwickelt wurde sie 2012 am Institut für Didaktik der Mathematik und des Sachunterrichts der Universität Vechta von Dr. Gabriele Grieshop.

Der Ansatz war zu belegen, dass Mathematik weitaus mehr zu bieten hat als nur Zahlen und Rechnen. Dabei spielen mathematische Spiele eine dominante Rolle: Raum und Form, Muster und Strukturen, Aspekte der Geometrie. „Anfassen erwünscht“, sonst ging es nicht, das erfuhren die Schüler der Klasse 3a von Klassenlehrerin Heidrun Dahm hautnah. Und Bodenkontakt war gefragt, wenn quer durch den Klassenraum, zwischen und unter den Möbeln hindurch, gebaut und ausprobiert wurde.

Das Konstruieren machte den Schülern viel Spaß: „Wie damals in der Bauecke im Kindergarten.“ Der Malspiegel sah leicht aus, hatte es aber in sich: Ein komplettes Umdenken war da erforderlich, wie die Zeichenhand zu führen ist, um ein einfaches Wort wie

„Hallo“ nachzuschreiben. Raum-Lage-Beziehungen oder Weiterführen von Mustern und Strukturen waren in einem anderen Spiel gefordert. An der Mess-Station konnten die Schüler mit Reis, Erbsen und Steinen Gewichte messen und Nachwiegen. Schlussfolgendes Denken und Strategieentwürfe forderten die Spiele Logeo, Camelot und Rushhour.

Kreativität war bei der Kletttafel mit Filzornamenten gefragt, es entstand Figürliches und Geometrisches.

Anisa, Diana, Alex, David, Emma, Elisa, Mark, Noel und Shayan berichteten spontan von den Einzelstationen: „Das macht echt Spaß, so ist Mathe Klasse“. - sbb