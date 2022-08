„The Goose“ eröffnet bald in Diepholz: Markenmode in früherer Markthalle

Von: Cord Krüger

Ranklotzen vor der Eröffnung: In der ehemaligen Markthalle arbeiten Hagen Waschinski (l.) und Stefan Müller am Umbau zum Modegeschäft „The Goose Outlet“, das am 20. August an den Start gehen soll. © Krüger

Ein neues, kleines Outlet-Center kommt nach Diepholz. „The Goose“ soll noch im August an der Mühlenstraße eröffnen. Vier neue Arbeitsplätze entstehen.

Diepholz – Wo früher frisches Obst und Gemüse in den Verkaufstheken lag, stehen jetzt die frisch verspachtelten Leichtbauwände für drei Umkleidekabinen. Weiter vorn in der ehemaligen Markthalle an der Mühlenstraße in Diepholz wird in der Nähe des künftigen Kassenbereichs eifrig gebohrt und geschraubt. Es kehrt neues Leben ein in die Passage, in der die Familie Möller bis vor drei Jahren Lebensmittel und Naturkost angeboten hatte.

Bald gibt es hier Markenmode zu fairen Preisen, versprechen die Initiatoren Anna Waschinski und Stefan Müller. Auf 150 Quadratmetern soll am 20. August das dann von ihnen geführte „The Goose Outlet“ seine Türen öffnen – mit Damen-, Herren- und Kinderbekleidung. „Und dies günstiger als im Internet“, erläutert Anna Waschinskis Ehemann Hagen Waschinski. Gleichzeitig stellt er klar: „Wir wollen in der Innenstadt eine Lücke schließen, ohne einem anderen Geschäft von hier etwas abzugreifen.“

„The Goose Outlet“ in Diepholz ohne Online-Shop

Müller, Geschäftsführer der benachbarten Immobilienagentur Dumax, fügt hinzu: „Wir verkaufen ausschließlich hier. Einen Online-Handel wird es nicht geben.“ Dies wäre angesichts des Personalbedarfs auch nicht zu leisten, begründet der 58-Jährige, während er gerade den Akkuschrauber zur Seite legt.

Müller ist nämlich erst einmal froh, schon eine Vollzeitkraft und drei Teilzeit-Kolleginnen für das neue Projekt gewonnen zu haben. „Eine weitere Verkäuferin auf Minijob-Basis suchen wir noch“, schildert er. Interessierte können sich bei ihm unter der Rufnummer 0152/53876420 melden.

Dafür, dass die Idee zum neuen Geschäftsmodell erst vor acht Wochen reifte, sind der Immobilienexperte und die Waschinskis schon ziemlich weit. Auch dank Vermieter Heinrich Holzenkamp aus Lohne, der den Geschäftsleuten sehr entgegengekommen sei. „Den Charakter dieser Passage wollen wir nicht verändern“, unterstreicht Hagen Waschinski. Das Holzständerwerk und die Fotografien von alten Diepholzer Ansichten blieben erhalten.

„The Goose Outlet“ legt Schwerpunkt auf Damen und Kinder

Im Keller ist das Lager bereits mit Textilien von Fila, Joop & Co. gefüllt. „Unseren Schwerpunkt setzen wir auf Damen- und Kinderbekleidung“, verrät Müller, dem mit seiner Geschäftspartnerin ein Einkaufserlebnis vorschwebt. Waschinski präzisiert: „Es soll kein Grabbelladen wie in manchen anderen Outlets werden.“

Schon jetzt freut er sich auf den „Durchgangsverkehr“ von Passanten in Richtung Gänsemarkt. „Wir sehen das als eine Einheit.“ Deshalb sei die Wahl des Namens auch auf „Goose“ (Englisch für „Gans“) gefallen, sagt der 39-Jährige, der am Ende der Passage zur Langen Straße mit dem „Klimm Bimm“, einem Marketingdienstleister für Werbeartikel, präsent ist.

Vorerst planen die Unternehmer mit Öffnungszeiten von Dienstag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, samstags bis 14.30 Uhr. Montags steht das Abholen und Auszeichnen der neuen Ware an, dann ist das Outlet geschlossen.

Jetzt arbeiten sie aber auf den 20. August als Eröffnungstermin hin. Verlosungen von Sachpreisen und andere Aktionen sind bereits in Planung.