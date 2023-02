Mann versucht, in Haus einzudringen und rammt sich Schere in Oberkörper

Von: Fabian Raddatz

Erst versuchte er, in ein fremdes Haus einzudringen, dann rammte sich ein Mann vor den Augen von Polizisten eine Schere in den Oberkörper.

Diepholz – Ungewöhnlicher Vorfall in Diepholz: Ein Mann hat sich vor den Augen von Polizeibeamten aus unbekannten Gründen eine Schere in den Oberkörper gerammt. Der 41-Jährige verletzte sich lebensgefährlich und wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Zuvor klopfte der Mann am späten Dienstagabend an der Terrassentür eines Hauses und versuchte vergeblich, mit Gewalt dort hineinzukommen. Die Bewohnerin, die den Mann nicht kannte, rief die Polizei.

Diepholz: Mann versucht, in Haus einzudringen und rammt sich Schere in Brust

Als die Beamten eintrafen, saß der Mann auf der Terrasse auf einem Stuhl. Plötzlich griff er nach einer auf einem Tisch liegenden Schere und stach auf sich ein. Mit Pfefferspray verhinderten die Polizisten, dass sich der Mann weiter selbst verletzte. Später stellte sich heraus, dass er im Laufe des Tages bereits wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte und Fahrens ohne Fahrkarte aufgefallen war. (far/dpa)