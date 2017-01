Nach Schüssen vor „Aero“: Mann im Landkreis Cloppenburg festgenommen

Die Diskothek “Aero“ in Diepholz.

Diepholz - Ein 23-jähriger Mann aus Diepholz wurde am Dienstagmorgen im Landkreis Cloppenburg festgenommen.

Der Mann steht im Verdacht, am Sonntag in den frühen Morgenstunden vor der Diskothek „Aero“ in Diepholz mehrere Schüsse abgegeben und dabei einen Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens durch ein Geschoss verletzt zu haben.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Diepholz führten die Beamten schnell auf die Spur des Tatverdächtigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Er wird Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Lesen Sie auch:

Großraumdiskothek in Diepholz: Neustart mit Warteschlange