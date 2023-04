+ © Leitstelle Enorme Konzentration ist notwendig, um einen Notfalleinsatz zu koordinieren. Stefan Lösking (Foto) muss mehrere Monitore im Blick behalten. © Leitstelle

In unmissverständlichen Worten fordern die Krankenkassen Leitstellen-Fusionen. Dieser Ton erschüttert Landrat Cord Bockhop zutiefst.

Landkreis Diepholz. Die Krankenkassen machen Druck und fordern, Rettungsleitstellen in Niedersachsen zusammenzulegen. Ein entsprechendes Schreiben hat der Verband der Ersatzkassen (vdek, federführend für alle Kassen) an 20 Bürgermeister kreisfreier Städte und Landräte verschickt. Auch Landrat Cord Bockhop hat diesen Brief bekommen. Er spricht von einem „ganz schlechten Aprilscherz“ und zeigt sich „tief erschüttert über die Umgangsformen“.

Verband setzt Daumenschrauben an

Denn der vdek setzt die Daumenschrauben an: „Sollten bis Ende nächsten Jahres keine Bemühungen um Zusammenschlüsse erkennbar sein, könnten die Kassen kleinere Leitstellen nicht weiter wie bisher finanzieren“, heißt es in dem Brief.

Allein aus finanziellen Gründen solle hier „die Axt an die Grundstrukturen der Leitstellen“ gelegt werden, ärgert sich Cord Bockhop: „Die Behauptung ist: Je größer umso billiger.“ Aber die Einsatz- und Rettungsleitstelle im Landkreis Diepholz funktioniere sehr gut – so gut, dass durch telefonische Unterstützung sogar schon Leben gerettet wurde. So hatte ein Disponent einer Anruferin am Telefon Schritt für Schritt erklärt, wie sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens ihrem Vater, der einen Herzinfarkt erlitten hatte, mit Herzdruckmassage und Beatmung helfen kann. Der Mann überlebte, die Frau bedankte sich ausdrücklich bei der Leitstelle (wir berichteten).

„Man kann auch etwas kaputtsparen“

So ein Einsatz sei in einer Großleitstelle nicht möglich, so der Landrat: „Man kann auch etwas kaputtsparen...“

Der vdek dagegen argumentiert: „Derzeit gibt es in Niedersachsen 29 Leitstellen. Mehr als die Hälfte der Einwohner wird von sieben großen Leitstellen versorgt, die bereits aus Zusammenschlüssen hervorgegangen sind. Umgekehrt sind die sieben kleinsten Leitstellen nur für acht Prozent der Menschen in Niedersachsen zuständig.“ Die Kosten für den Rettungsdienst in Niedersachsen hätten sich innerhalb von zehn Jahren nahezu verdoppelt und 2021 rund 625 Millionen Euro betragen. „Zu viele kleine Leitstellen führen dazu, dass die Krankenkassen unwirtschaftliche Strukturen finanzieren müssen“, heißt es in dem Brief.

Dagegen verweist der Landrat auf die bereits bestehende, enge Zusammenarbeit zwischen den Leitstellen Diepholz und Verden. Dort läuft das Einsatzgeschehen der einen im Hintergrund der anderen mit (wir berichteten). So kann im Notfall jede einen Einsatz der anderen übernehmen. „Das funktioniert!“, sagt Cord Bockhop und verweist auf umfassende digitale Möglichkeiten der Zusammenarbeit: „Strukturen, mit denen sich die Krankenkassen im 21. Jahrhundert beschäftigen sollten!“

Einige der betroffenen Landkreise hätten bereits den Klageweg beschritten. „Das werden wir genau beobachten“, so Cord Bockhop. Er verweist außerdem auf den Passus im Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz, nachdem eine integrierte Leitstelle von Trägern gemeinsam betrieben werden kann: „Kann ist das Gegenteil von muss“, so der Landrat.

„Ein gesetzlicher Auftrag“

Dass der vdek die Bürgermeister und Landräte in seinem Schreiben wortwörtlich auffordert, „in Gespräche mit benachbarten Rettungsdienstbereichen zur zukünftigen Zusammenlegung von Leitstellen einzutreten und die entsprechenden politischen Beschlüsse hierzu zu erwirken“, will der Landrat auf gar keinen Fall hinnehmen – genauso wenig, dass ausschließlich finanzielle Gründe für die Leitstelle ausschlaggebend sein sollen. Die Krankenkassen hätten einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen, so der Landrat – und nicht den, Profit zu machen.