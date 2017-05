Aus für die Famila-Planung in Diepholz

Meinungen der Fraktionen im Rat

© Merk Hier sollte ein Famila-Markt in Diepholz entstehen.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Viele Monate lang wurde diskutiert, politisch beraten und geplant. Dann war plötzlich alles vorbei: Ein Famila-Markt in der vorgesehenen Größe – etwa so groß wie das E-Center – darf nicht auf dem Gelände östlich des Diepholzer Bahnhofs am Groweg gebaut werden.