„Maifeier“ zum Jubiläum beim Schützenumzug in Hannover

Von: Sven Reckmann

Mit Sonnenblumen und sonniger Laune: Die Maifeier in Hannover. © Reckmann, Sven

Beim größten Schützenfest der Welt dabei zu sein, ist ein Ereignis. Die „Maifeier“ aus Sankt Hülfe-Heede und der Schützenvereion Brockum haben es jetzt erlebt.

Einen guten Wecker brauchten die Schützen der Maifeier Sankt Hülfe-Heede am Sonntagmorgen, die Abfahrt mit dem Bus nach Hannover war immerhin schon für 6.45 Uhr angesetzt. Der heimische Schützenverein, der in diesem Jahr sein 525-jähriges Bestehen feiert, war aus diesem Grund zum weltgrößten Schützenumzug im Hannover eingeladen. Musikkapellen, Trachtengruppen, Vereine und Organisationen sowie natürlich Schützen aus Hannover und dem ganzen Norden bildeten den mehr als dreistündigen Umzug, an dem nach Schätzungen etwa 10 000 bis 11 000 Menschen teilnahmen.

Kurz nachdem Oberbürgermeister Belit Onay die Teilnehmer mit einer kurzen Ansprache begrüßt hatte, marschierte die Maifeier um Maikönig Stefan Scharrelmann (im Bild links) am Rathaus vorbei. Auf sie wartete eine 3,5 Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt Hannovers, die zu dieser frühen Zeit schon sehr gut gefüllt war. Etwas mehr „Vorbereitungszeit“ hatten Schützenverein und Spielmannszug Brockum, die ebenfalls dabei waren, mit der relativ hohen Startnummer 92. Der Weg führte sie alle wieder auf den Festplatz, auf dem sie den Tag ausklingen ließen. sr/Foto: Reckmann