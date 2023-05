Jubiläumsfest der Maifeier: Stefan Scharrelmann ist Maikönig

Von: Sven Reckmann

Vorsitzender Ralf Müller (links) musste ein bisschen zittern, doch am Ende waren alle Throne besetzt: Jungkönigspaar Sky Siebel und Victoria Spreier, Maikönigspaar Alexandra und Stefan Scharrelmann, Kinderkönigspaar Jasmin Lösking und Erik Trenk sowie Maikomtess Susanne Huntemann. © Russ

Das Festwochende zum 525-jährigen Jubiläum der Maifeier Sankt Hülfe-Heede war rundum gelungen ‒ und zum Abschluss konnten auch alle Throne besetzt werden. Neuer Maikönig ist Stefan Scharrelmann.

Sankt Hülfe/Heede – „Das Maikönigsschießen war in diesem Jahr wie eine Zangengeburt“, beschrieb der Vorsitzende Ralf Müller die Stunden vor der Proklamation, die gestern Abend den Abschluss des rundum gelungenen Maifestes zum 525-jährigen Bestehen der Maifeier Sankt Hülfe-Heede von 1498 bildete. Doch am Ende war alles gut, und er konnte wieder einmal vermelden: „Es sind alle Throne besetzt.“

Der Erlöser war Stefan Scharrelmann, der – was laut Müller wohl häufiger vorkommt – eine Viertelstunde zu spät zum Königsschießen kam. „Wir hatten die Gewehre schon fast eingepackt“, da habe Scharrelmann gefragt, ob er noch auf den König schießen dürfe, berichtete Müller. Natürlich durfte er. Und so hat die Maifeier auch in ihrem Jubiläumsjahr einen Maikönig. Stefan Scharrelmann zur Seite steht seine Königin Alexandra. Adjutanten sind Tanja und Maik Schmidt. Neu Maikomtess Susanne Huntemann. Als Jugendkönigin besteigt Victoria Spreier den Thron gemeinsam mit Sky Siebel. Die Kinder werden von Königin Jasmin Lösking und ihrem Prinzen Erik Trenk regiert.

Der Vorsitzende dankte allen scheidenden Würdenträgern für deren Engagement. Sie hätten die Maifeier im vergangenen Jahr stets gut vertreten. „Es hat Spaß gemacht mit euch.“ Und er blickte zufrieden und glücklich auf die vergangenen Tage mit einem rauschenden Tanz in den Mai zurück. „Wir haben ein ganz tolles Maifest feiern können!“

Am Samstagabend war das Feier-Wochenende mit einem Festakt zum 525-jährigen Bestehen der Maifeier im Festzelt eröffnet worden. Dazu waren zwölf Schützenvereine in großer Abordnung zusammengekommen: Die Vereine des Kirchspiels Drebber, ergänzt durch die Schützenvereine der Stadt Diepholz und örtliche Vereine und Organisatoren aus Heede und Sankt Hülfe.

Zur Festveranstaltung zum 525-jährigen Bestehen der Maifeier begrüßte Vorsitzender Ralf Müller die Vertreter von zwölf Schützenvereinen. © Reckmann

Irgendwo zwischen 400 und 450 Gäste mögen es gewesen sein, die von Maifeier-Präsident Ralf Müller begrüßt wurden. „Die Eingeladenen sind zu 100 Prozent da“, freute er sich. Für die gekrönten Häupter begrüßte er stellvertretend Maikönig Andreas Meine und seine Königin Heike Ripking.

In seiner Rede blickte der Maifeier-Vorsitzende auf die Geschichte des traditionsreichen Vereins zurück, die 1498 mit der Schenkung eines silbernen Vogels an die Genossenschaft begonnen hatte. „Wir alle waren wohl nicht dabei“, stellte Müller nüchtern fest, aber geschichtsbewusste Menschen wie Lehrer Friedrich Hohnholz hatten Anfang des vergangenen Jahrhunderts die Geschichte und manche amüsante Begebenheit niedergeschrieben: Entwicklungen, Fehlentwicklungen, gesellschaftlicher Wandel, die die Maifeier schließlich zu dem gemacht haben, was sie ist.

„Die Maifeier ist als Kulturträger nicht mehr wegzudenken“, sagte der stellvertretende Diepholzer Bürgermeister Wilhelm Paradiek. Die gesellschaftlichen Entwicklungen machten es immer schwieriger, die Gemeinschaft „im Dorf“ zu pflegen. Umso wichtiger seien Traditionen, auf denen man aufbauen könne. „Das Maifest stiftet diese Gemeinschaft und bringt Euch und uns zusammen“, sagte Paradiek. „Wir sollten uns daher selbstbewusst zu unseren Schützenfesten und der Tradition bekennen und sie gegen den Zeitgeist verteidigen.“

Mit dem Tanz der gekrönten Häupter war der Abend eröffnet. © Reckmann

„Biersteuer ist Landessteuer“, schob der Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann in seinem Grußwort voran, um dann augenzwinkernd mit Blick auf die Braukunst aus NRW auf den Tischen zu erklären: „Da haben wir wohl irgendwas falsch gemacht...“ Er selbst habe in jungen Jahren oft den „magischen Moment“ erlebt, wenn der Aufbau des Maifestes losging und somit der Start der „fünften Jahreszeit“ in Sankt Hülfe und Heede, erinnerte sich Scharrelmann.

„Die Maifeier hat über all die Jahre einen wichtigen Beitrag geleistet, dass die Dörfer Sank Hülfe und Heede so gut zusammengewachsen sind“, sagte Wilhelm Wiechering für die Kameradschaft Sankt Hülfe-Heede. Er hoffe, dass die junge Generation diese Traditionen weiter hochhält.

Weitere kurze Grußworte kamen von den Vorsitzenden der Gastvereine, bevor der Ehrentanz sämtlicher gekrönter Häupter ein würdiger Start in den Feier-Abend war. „Ein Schützen-Fest im wahrsten Sinne des Wortes“, sagte einer der Besucher im Laufe des Abends. Ohne viel Brimborium – so wie es zur Maifeier passt.