Maifeier wird 525: „Ein Festzug ward angeregt“

Von: Sven Reckmann

Teilen

Die Kinder voran: Festumzug beim Maifest 1970. © Privat

Einer der ältesten Schützenvereine der Region: Ein Blick in die 525-jährige Geschichte der Maifeier Sankt Hülfe-Heede.

Sankt Hülfe / Heede – Als die Maifeier Sankt Hülfe-Heede 1998 ihr 500-jähriges Bestehen feierte, da wurde man auch in der Landeshauptstadt hellhörig und lud den traditionsreichen Verein ein, beim Umzug zum weltgrößten Schützenfest dabei zu sein. Und so bastelten die Maifeier-Verantwortlichen ein großes Banner mit dem Vereinsemblem und trugen es mit einigem Stolz durch Hannovers Innenstadt.

In diesem Sommer erhält die Maifeier wieder einen der begehrten Startplätze, wieder gibt es etwas zu bejubeln: Seit 525 Jahren besteht dieser Traditionsverein aus den Orten Sankt Hülfe und Heede und zählt damit zu den ältesten Schützenvereinen dieser Region. Das darf man auch in Hannover wissen.

Ein Blick in die Maifeier-Geschichtsbücher ist ein Blick in die spätmittelalterliche Welt der Grafen und Lehensdienste. Der Sankt Hülfer Lehrer Friedrich Hohnholz erinnerte in einem 1901 verfassten Text an die „Stunde Null“ der Maifeier:

„Das Fest stammt aus der Zeit der Diepholzer Grafen und allem Wahrschein nach aus dem Jahre 1498. Der damalige Graf Rudolf schenkte der Genossenschaft einen silbernen Vogel. Dieses Kleinod, das freilich von sehr kleinem Wert ist, stellt einen Adler dar, der in seinen Fängen einen knospenden Zweig trägt und in seinem Schnabel ein Plättchen mit der Jahreszahl 1498 hält. Mit diesem Vogel wird der jedesmalige Schützenkönig am Maifeste auf der Brust geschmückt.“

Neben der Maifeier bekamen auch Diepholz, der Flecken Cornau und Goldenstedt einen solchen silbernen Vogel.

Gruppenbild zum 400-jährigen Bestehen der Maifeier. © Privat

Den besten Schuss abgegeben zu haben, war damals nicht nur eine Ehre, sondern auch mit einigen Vergünstigungen verbunden. Der König wurde von Dienstleistungen in der Gemeinde und von Grafen und Amtsleuten befreit wie Burgfestfuhren und - handdienste, Landfolge- und Krieger-, Holz- und Torffuhren, Jagd- und Forstdienste sowie Gefangenenwachen.

Außerdem hatte der Scheibenkönig in seinem Regierungsjahr das Nutzungsrecht für eine Wiese. Das Maifest war seitdem dem steten Wandel der Zeiten unterworfen.

In den ersten Jahrhunderten fand es noch unter freiem Himmel statt. Jeder Schütze brachte zunächst seine eigene Armbrust, später sein eigenes Gewehr mit. Hohnholz erinnert sich: „Die Gewehre waren oft derartig, dass nicht selten Unglücksfälle eintraten.“

Mitte des 19. Jahrhunderts einigte man sich darauf, das Fest in Gasthäusern zu feiern, alle Wirte der beiden Ortschaften (Lohaus, Blome, Haake, Kroning und Meyer) sollten in gleicher Reihenfolge an dem Fest teilhaben.

Zu diesem Zeitpunkt bemerkte Friedrich Hohnholz spitz und befremdet einige Fehlentwicklungen: „Bisher hatte die ganze Festlichkeit, an der nur Männerteilnahmen, darin bestanden, daß man am Nachmittage nach der Königsscheibe schoß und des Abends am Herdfeuer die reichlichen Spenden des Königs vertilgte, so daß die ganze Veranstaltung schließlich in ein wüstes Trinkgelage ausartete.“

Gruß dem König 1975/76. © Privat

1862 wandelte sich das Gesicht des Maifestes daher nochmals entscheidend. Hohnholz: „Ein Festzug ward angeregt; erst daran schloss sich das Königsschießen, und der Abend vereinigte noch einmal alle Festteilnehmer zu einem frohen Tänzchen.“

Diese Idee, die übrigens von Hohnholz selbst stammte, sollte sich in Grundzügen bis heute durchsetzen.

Oft schon abgeschrieben existiert das Schützenwesen bis heute. Immer wieder haben die Maifeier-Verantwortlichen Geld in die Hand genommen, um die Schießhalle und die Einrichtung auf dem Stand der Technik zu halten. Und selbst die quälend lange Coronazeit hat die Maifeier offensichtlich überstanden: der „Tanz in den Mai“ zieht wieder tausende Menschen zum Festplatz an der Bremer Straße.

Fieberhafte Auswertung: Die Maifeier-Schießleitung bei einer Veranstaltung 1976. © Privat

Bei einer Festveranstaltungen zusammen mit heimischen Schützenvereinen am Samstagabend, 29. April, wollen die Maifeier-Mitstreiter das außergewöhnliche Jubiläum würdigen.

Praktisch zum „Warmwerden“ für das dann folgende Maifest, das mit dem „Tanz in den Mai“ am Sonntag und der Proklamation der neuen Majestäten am 1. Mai weitergeht. „Wir haben viel vor“, sagt Maifeier-Vorsitzender Ralf Müller.