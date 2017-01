18. März: Livemusik in sieben Lokalen

4. Diepholzer Kneipennacht

Diepholz - Der Termin für die Neuauflage der „Diepholzer Kneipennacht“ steht: Am Samstag, 18. März, wird es erneut Live-Musik in Gaststätten der Innenstadt geben – dann zu vierten Mal in dieser Form.

Veranstalter ist wieder die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz, ehrenamtlicher Organisator wieder Thomas Wilck mit Unterstützung von André Meyer. Wenn Thomas Wilck noch weitere Sponsoren findet, kann wie in den Vorjahren auch bei der vierten Kneipennacht der Eintritt frei bleiben.

Nach jetzigem Stand spielen Bands in folgenden Lokalen: „Münte“ (Lange Straße), „Korfu“ („Wango“, Lange Straße), „Nadtila“ (Flöthestraße), „Körstube“ (Altes Rathaus), „Hookah Lounge“ (Bremer Eck), „Mr. Wok“ (Steinstraße) und Tanzschule Hoppenburg („Tanzbar“, Hinterstraße).

Unsere Zeitung präsentiert wieder die „Kneipennacht“ unter dem Motto „Diepholz live“.

ej