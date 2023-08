Klimaaktivistin Luisa Neubauer tritt beim Appletree Garden Festival in Diepholz auf

Von: Jannick Ripking

Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht beim Appletree Garden Festival in Diepholz über die Asymmetrie von Macht und Ohnmacht in Krisenzeiten. © Martin Hefkaluk

Klimaaktivistin Luisa Neubauer war zu Besuch beim beim Appletree Garden Festival in Diepholz. Dort sprach sie vor einem großen Publikum über ihren Einsatz in der Klimakrise und erklärte, was Macht in ihren Augen von Ohnmacht unterscheidet.

Diepholz – Einmal, kurz vor Schluss, war selbst sie sprachlos: Luisa Neubauer schmunzelte und stammelte kurz, als sie beim Appletree Garden Festival von einem Zuruf unterbrochen wurde. „Luisa for Bundeskanzlerin“, rief einer der vielen Besucher während des Auftritts der Klimaaktivistin in Diepholz. „Für mich ist es kein kategorischer Aufstieg, wenn ich sage: ,Ich kandidiere jetzt.‘ Denn der große Hebel liegt in der Zivilgesellschaft. Wir brauchen ganz viele Leute, die sich ganz doll einsetzen“, sagte Neubauer. Sie sprach beim Festival über ihren Einsatz in der Klimakrise und erklärte, was Macht in ihren Augen von Ohnmacht unterscheidet.

Luisa Neubauer zur Klimakrise: „Bemerkenswert, wie groß die Fähigkeit ist, politisch nichts zu tun“

Die Journalistin Nina Kunz moderierte den Auftritt Neubauers in Diepholz und fragte zu Beginn: „Die Wälder haben gebrannt in Griechenland und den Schweizer Bergen. Luisa, welche Gedanken machst du dir gerade?“ Ihre Replik: „Die Klimakrise heißt: Nichts ist mehr wie es einmal war, und Sommer ist halt nicht mehr nur einfach Sommer.“ Er sei eine Aneinanderreihung von Extremen.

„Die Klimakrise holt uns von allen Seiten ein – in der Zukunft, aber auch geografisch“, sagte Luisa Neubauer. „Die schönsten Urlaubspanoramas sind jetzt Flammenmeere.“ In der Klimakrise gebe es allerdings ein Problem: „Es ist bemerkenswert, wie groß die Fähigkeit ist, politisch überhaupt nichts zu tun“, sagte Neubauer. Das Gegenteil sei der Fall: „Man ist bereit, alles zu tun, um bloß nichts gegen die Klimakrise zu tun.“ Daraus folgerte die Aktivistin, dass die aktuellen Katastrophen „nicht dafür sorgen werden, dass man auf einmal handelt.“ Demnach sei es die Aufgabe der Aktivisten, weiter gegen die Klimakrise vorzugehen: „Es liegt an uns.“

Dabei sei die Ohnmacht vieler ein Problem, das im Gegensatz zur Macht eine Asymmetrie schaffe. „Man sagt ja immer: Wissen ist Macht. Das würde ich in der Klimakrise ganz offensiv anzweifeln“, so Neubauer. „Mein Eindruck ist viel eher, je besser man sich auskennt in der Klimakrise, desto machtloser fühlt man sich.“ Man erkenne zwar „immer klarer, wo etwas schief läuft“, aber zu viele wüssten nicht, wohin mit ihrem Wissen. Das liege unter anderem daran, „dass selbst sehr aufgeklärte Gesellschaften sehr ignorant der Klimakrise gegenüber stehen können“.

Doch Luisa Neubauer will nicht nur Schwarzmalen. In der Klimakrise gehe es auch darum, zu erkennen, wie es möglich ist, als Aktivist politischen Druck aufzubauen. „Es braucht ein Verständnis von Macht. Wir brauchen ein Wissen darüber, wie wir dafür sorgen, dass politischer Wandel eintritt“, erklärte sie. Dieser Wandel sei „glücklicherweise etwas, das immer schon passiert ist“.

Luisa Neubauer über das Appletree Über das Appletree Garden Festival an sich verlor die 27-Jährige nicht viele Worte. Sie zeigte sich aber beeindruckt von der Atmosphäre vor Ort: „Dieses Festival ist noch besser als sein Ruf. Ich dachte nicht, dass das geht.“ Außerdem bedauerte sie, dass ihre Großmutter, mit der sie jetzt gemeinsam ein Buch herausgebracht hat, und aus dem sie beim Appletree vorlas, nicht dabei war: „Meine Großmutter lässt ganz lieb grüßen. Sie hat aber gesagt: ,Dieses Apfelbaumfest, da wäre ich gerne dabei gewesen.‘“

Luisa Neubauer sagte: „Menschen haben schon immer fantastische Dinge möglich gemacht, weil sie sich gemeinsam ermächtigt haben.“ Sie verwies dabei auf Errungenschaften wie das Frauenwahlrecht und die Einführung der Acht-Stunden-Woche. „All das waren Dinge, bei denen die Menschen verstanden haben, wie sie die Macht dafür aufbauen müssen, um sie Wirklichkeit werden zu lassen.“ Nur so sei Wandel möglich. „In dieser Zeit, in der es so leicht ist, sich ohnmächtig zu fühlen, ist es so wichtig, sich zu ermächtigen“, sagte sie. Es wirke also vor diesem Hintergrund „fast überheblich zu behaupten, dass die Ökologie nicht veränderbar“ sei.

Hinsichtlich der Klimakrise sei es außerdem wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, „welche Geschichte wir uns selbst erzählen“, sagte Luisa Neubauer. Es gebe nicht nur eine Geschichte. „Die wahren Geschichten müssen wir weitertragen. Wir dürfen uns die Geschichte über den Kampf gegen die Klimakrise nicht von denen erzählen lassen, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass sich irgendwas verändert.“

Kampf gegen die Klimakrise: Es kommt auf die Geschichte an, die erzählt wird

Als Beispiel nannte sie während ihres Auftrittes beim Appletree in Diepholz das Dorf Lützerath, das im Januar 2023 für den Braunkohleabbau geräumt wurde: „Man könnte sagen, die Menschen haben dort gegen den bösen Kohlekonzern verloren. Das ist eine Geschichte. Man könnte aber auch eine ganz andere Geschichte erzählen. In den U-Bahnen in Tokio wurden Bilder von Lützerath gezeigt. Tage später schreibt die japanische Klimabewegung, dass sie auch ein Problem haben und fragen: ,Wie können wir aus Lützerath lernen?‘“

Außerdem sei es falsch, die vielen einzelnen Geschichten allein zu betrachten, weil „jede einzelne Geschichte als komplett irrelevant abgetan werden könnte“. Auch jede einzelne Demo sei „im Angesicht dieser Riesenkatastrophe ja völlig egal – bis zu dem Augenblick, an dem wir feststellen, dass wir diese vielen, vielen kleinen Geschichten schreiben müssen, wohlwissend, dass sie irgendwann zusammenfließen“.