Entlarvende Luftbilder: Wie Katasteramt und Bauaufsichtsbehörde Grundstücke überprüfen

Von: Anke Seidel, Edgar Haab

Spiegel der Lebenswelt: Dieses Luftbild zeigt einen Teil von Weyhe-Leeste. © Sigi Schritt

Luftbilder können verräterisch sein. Das wissen die Mitarbeiter des Katasteramtes und der Bauaufsichtsbehörde. Denn sie überprüfen, ob die Gegebenheiten auf den Grundstücken tatsächlich stimmen.

Landkreis Diepholz – Wer ein Gebäude errichtet, muss es vermessen lassen und dem Katasteramt melden. Wer eine Fläche versiegelt, muss sich strikt nach dem Baurecht richten. Aber nicht alle Bürger kommen ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach. Mit Luftbildern und Fotos überprüfen Katasteramt und Bauaufsichtsbehörde, ob die realen Gegebenheiten tatsächlich den Liegenschaftskarten oder den Vorschriften entsprechen.

Überprüfung mithilfe von Luftbildern: Behörden arbeiten unabhängig voneinander

„Das Katasteramt ist für den Ist-Zustand verantwortlich – und wir für den Soll-Zustand“, hat Joachim Homburg als stellvertretender Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bauordnung und Städtebau die unterschiedlichen Aufgaben treffend definiert. Eigene Bauämter haben die Gemeinde Stuhr und die Stadt Diepholz.

Post von der Bauaufsichtsbehörde hat zum Beispiel eine Familie in Diepholz erhalten – mit Fotos von ihrem eigenen Grundstück: Das Bauamt hatte festgestellt, dass auf diesem Grundstück deutlich mehr Fläche als erlaubt versiegelt worden war. Deshalb erging die Aufforderung an die Eigentümer, in einer bestimmten Frist den unerlaubten Anteil wieder zurückzubauen.

Die Frist dafür war fair, man konnte das schon gut planen und umsetzen.

Eineinhalb Monate habe man gebraucht, so berichtet einer der Beteiligten (namentlich möchte er nicht genannt werden), um einen Großteil der gepflasterten Fläche wieder zu entfernen. „Die Frist dafür war fair, man konnte das schon gut planen und umsetzen“, berichtet der Beteiligte.

Die Familie hat die Einfahrt zum Grundstück verkleinert und bis in den Garten viel Fläche wieder begrünt – nach eigenem Wunsch: „Die Gestaltung ist einem da selbst überlassen, man kann es einfach als Blumenbeet gestalten oder Rasen sähen.“ Entscheidend ist, dass Regenwasser wieder versickern kann. In diesem Fall ist der Soll-Zustand also wieder hergestellt.

Grundstückseigentümer sind verpflichtet neue Gebäude vermessen zu lassen

Allein um den Ist-Zustand kümmert sich das Katasteramt, wenn es um Gebäude oder die Landnutzung geht. Denn bei aller Freude über ein neu errichtetes Bauwerk – ein geräumiges Gartenhaus oder Carport zum Beispiel – gerät eines immer wieder in Vergessenheit: die gesetzliche Verpflichtung der Eigentümer, das neue Gebäude vermessen zu lassen – damit das Katasteramt es in die aktuellen Liegenschaftskarten einfügen kann. Denn genau die müssen die Lebenswelt exakt abbilden – schließlich sind sie elementares Handwerkszeug, wenn Städte oder Gemeinden einen Bebauungsplan ausweisen wollen. Ganz zu schweigen davon, dass sich sowohl der Rettungsdienst als auch die Polizei und die Feuerwehr bei ihren Einsätzen auf diese Karten verlassen.

In einem Rhythmus von drei Jahren überprüft die Behörde diese Liegenschaftskarten – systematisch und mit Luftbildern. Die Landesvermessung in Hannover stellt sie zur Verfügung. Grundlage ist das niedersächsische Gesetz über das amtliche Vermessungswesen.

Luftbilder des Katasteramtes: Vermessungstechniker werten Fotos aus

Vermessungstechniker im Katasteramt werten die Fotos aus – und können im Karten-Vergleich nicht registrierte Gebäude entlarven. Bereiche, die nicht eindeutig einsehbar sind, werden vor Ort überprüft – von einem Mitarbeiter der Behörde, der in diesem Bereich Erfahrung hat. Post vom Katasteramt „erinnert“ die Grundstückseigentümer daran, dass sie die Vermessung des Gebäudes in Auftrag geben müssen – entweder beim Katasteramt oder bei öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren. Die Kosten seien in beiden Fällen gleich, so eine Mitarbeiterin des Katasteramts.

Überprüfen müssen die Mitarbeiter dieser Behörde genauso die Landnutzung. Ist Fläche XY tatsächlich noch Dauergrünland oder wird die Fläche mittlerweile anders genutzt? Auch solche Fragen klärt das Katasteramt.