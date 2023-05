Mit Rikscha in Diepholz „raus an die Luft“

Von: Eberhard Jansen

Kurze Probefahrt in der neuen Rikscha des Diepholzer Caritas-Seniorenzentrums St. Josef: Pflegedienstleiter Daniel Banmann steuert das Fahrzeug mit seiner Stellvertreterin Christine Ostertag und Heimbewohner Herbert Ertl als Passagieren. © Jansen

Zwei Menschen können bequem vorn sitzen, der Fahrer strampelt mit Elektromotor-Unterstützung: Unter dem Motto „Raus an die Luft – gemeinsam statt einsam“ hat die Caritas Nordkreis Pflege für ihre sieben stationären Einrichtungen moderne Rikschas angeschafft. Eines dieser 12 000 Euro kostenden, ungewöhnlichen und umweltfreundlichen Fahrzeuge steht seit dieser Woche im Diepholzer Caritas-Seniorenzentrum St. Josef bereit – nicht nur für die Heimbewohner.

Diepholz – „Wir verleihen die Rikscha auch – zum Beispiel, um jemand damit am letzten Arbeitstag in den Ruhestand zu fahren“, erklärt Daniel Banmann, Pflegedienstleiter des Diepholzer Caritas-Seniorenzentrums St. Josef . Der Verleih ist kostenlos, wobei sich die Caritas über eine Spende freut, und hat eine Bedingung: Für Touren, bei denen erfahrungsgemäß Alkohol eine große Rolle spielt, werde die Rikscha nicht zur Verfügung gestellt.

Nicht nur für Ausflüge mit Senioren

In erster Linie dient das dreirädrige Fahrzeug dazu, Pflegebedürftigen Ausflüge in der näheren Umgebung zu ermöglichen – mit einem größeren Aktionsradius als mit einem Rollstuhl. Sitzpolsterung und Federung bieten den Senioren dabei einen gewissen Komfort, eine verstellbare Fußplatte ermöglicht den einfachen Ein- und Ausstieg. Zur Sicherheit gibt es Gurte, zum Schutz vor Fahrtwind, Regen und Sonne ein Dach. Der Fahrer oder die Fahrerin hat die Passagiere durch die transparente Abtrennung im Blick und kann sich mit ihnen unterhalten. Die elektrische Unterstützung des Spezial-E-Bikes umfasst eine Anfahrhilfe. Ein Führerschein ist für die Rikscha nicht notwendig.

Ehrenamtliche „Pilote“ gesucht

Die pflegebedürftigen Heimbewohner können nicht nur von Angehörigen mit der neuen Rikscha gefahren werden. Die Caritas Nordkreis Pflege sucht ehrenamtliche „Rikscha-Piloten“ jeden Alters, die ihr helfen, „die caritative Aufgabe ,Menschen begleiten’ zu erfüllen und so auch selbst Freude und Dankbarkeit erfahren.“ Wer Interesse daran hat oder die neue Rikscha ausleihen möchte, kann sich im Seniorenzentrum St. Josef an der Steinstraße 18 in Diepholz an Daniel Banmann wenden: Tel. 05441/5964 302, E-Mail: d.banmann@nordkreis-pflege.de.

„Offene Tür“ am 14. Mai

Die Rikscha ist auch beim Tag der offenen Tür am Sonntag, 14. Mai, von 14 bis 17 Uhr zu sehen, mit dem das Diepholzer Caritas-Seniorenzentrum seinen neuen Wohnbereich eröffnet. Die in den 1990-er Jahren eröffnete Pflegeeinrichtung ist um acht stationäre Plätze auf 56 erweitert worden, nachdem die Tagespflege neue Räume am Willenberg bezogen hatte. Die Umbauarbeiten sind jetzt abgeschlossen.