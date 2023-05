Löwen-Bus für die „Lady Lions“

Von: Eberhard Jansen

Der Bus im Löwen-Design fällt überall auf: Der Diepholzer Handball-Sponsor Andreas Pörschke fährt damit ehrenamtlich die „Lady Lions“ und andere Sportmannschaften zu Auswärtsspielen.

Diepholz – Der Bus hat eine bewegte Geschichte. Die dänische Fußball-Nationalmannschaft hat ihn zeitweise genutzt. Da hatte das 13 Meter lange Luxus-Fahrzeug Baujahr 2010 noch die Farbe Graumetallic. Jetzt prangen große Löwen darauf. Wenn die „Lady Lions“ – die Handballerinnen der „Hunte-Aue-Löwen“ – und andere heimische Sportmannschaften damit von Diepholz zu Auswärtsspielen reisen, machen sie bei gegnerischen Teams und Fans mächtig Eindruck.

Mit Küche und Zapfanlage

Obwohl die Mädels der Handball-Spiel-Gemeinschaft (HSG) Hunte-Aue-Löwen Amateursportlerinnen sind, werden sie wie Profis gefahren. Dafür sorgt Andreas Pörschke, Unternehmer und Sponsor aus Diepholz. Seinen alten Bus, mit dem er bisher ehrenamtlich Sportmannschaften fuhr, hatte er schon recht auffällig beklebt, doch jetzt setzte er noch einen drauf: Ein Designer, der auch für eine Energydrink-Marke arbeitet, entwickelte in Pörschkes Auftrag die neue Beklebung. Der bisherige Mannschaftsbus, mit dem der in vielen Bereichen sozial engagierte Pörschke auch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geholt und Anfang 2023 Hilfsgüter in die Stadt Charkiw im Osten des umkämpften Landes gebracht hatte, wurde im gleichen Design wie der neuere Luxus-Bus beklebt. Das ältere Fahrzeug mit 80 Plätzen wird nun bei Bedarf für den Transport von heimischen Handball-Fans genutzt – gelenkt von Mario König, Fahrlehrer aus Diepholz.

Den aktuellen Mannschaftsbus kaufte Andreas Pörschke im Februar in Polen in der Stadt Krakau. Dorthin war das 13 Meter lange Fahrzeug, das ursprünglich einem Reiseunternehmen in Dänemark gehörte, importiert worden. Der polnische Besitzer aber verwarf seinen Plan, das Luxus-Gefährt umzubauen, und bot es zu Kauf an. Über den Preis schweigt Andreas Pörschke, der den Bus zunächst zu seiner Anlagenbau-Firma in Wallenhorst brachte. Das Fahrzeug wurde dort im Löwen-Design foliert. Im Bereich der Fenster ist die Folie perforiert, so dass man nicht hinein, aber als Fahrgast hinaus schauen kann.

Das 13 Jahre alte Fahrzeug des Herstellers Neoplan hat knapp 640 .000 Kilometer auf dem Tacho. „Auf 100 Kilometer braucht er 25 Liter Diesel“, sagt Andreas Pörschke. Das Besondere an diesem großen Reisebus: Er hat nur 34 Sitzplätze (plus Fahrer und Beifahrer). Denn auf jeweils vier Ledersitze in Grau-Blau kommt ein großer Tisch, wobei zwei Fahrgäste rückwärts fahren. Im Heck ist eine komplette Küche – inklusive Getränkekühler mit Eiswürfelmaschine, dazu Mikrowelle und Konvektomat zum Erwärmen von Speisen, Besteck und Porzellangeschirr, Kaffeeautomat und Spüle. Auch einer Bierzapfanlage mit Kühlung fehlt nicht.

Ausrüstung für Grillparty an Bord

In den Gepäckräumen des Busses hat Andreas Pörschke einen großen Gasgrill, acht Sitzgarnituren mit Tischen und einen Pavillon verstaut. „Damit haben wir in fünf Minuten eine Grillparty aufgebaut.“ So können Auswärtssiege sofort gebührend gefeiert werden.

Ursprünglich habe er den Bus in Polen gekauft, um ihn zu einem Wohnmobil umzubauen, sagt Andreas Pörschke. Doch angesichts der besonderen Ausstattung verwarf er diese Idee und nutzt den Bus nun lieber für die praktische Unterstützung heimischer Sportler.

„Eigentlich völlig bescheuert“

In anderen Bereichen engagiert sich der 54-jährige Unternehmer sozial ohne Öffentlichkeit. Sein eindrucksvoller Löwen-Bus ist nun ein Projekt, das schon viel Aufsehen erregt hat. Andreas Pörschke gibt zu, dass das nicht viel mit Vernunft zu tun hat: „Eigentlich ist das völlig bescheuert.“ Aber auch eine Werbung für Diepholz.