Diepholzerin Anna Wiegmann gewinnt „Stubenkonzert“ mit Michel Ryeson aus Bremen

Diepholz - Von Jannick Ripking. „Stubenkonzerte“, wie er sie selbst bezeichnet, verloste der Singer-Songwriter Michel Ryeson über Instagram. Eine der Gewinnerinnen war Anna Wiegmann. Die Diepholzerin freute sich, gemeinsam mit ihrem Mann und Freunden den gebürtigen Bremer in ihrer Wohnung begrüßen zu dürfen.

Aufmerksam sei sie auf ihn geworden, als sie ihn eher zufällig als bewusst bei einem Ausflug an die Schlachte in Bremen auftreten sah. „Seitdem folge ich ihm auf Instagram und Facebook. Da bin ich dann auf seine Verlosung gestoßen und habe einfach mal mein Glück versucht“, so Anna Wiegmann.

Für das Konzert hatte sie extra einigen Freunden Bescheid gesagt, die ihrer Einladung gerne folgten. „Leider haben einige spontan abgesagt, weil sie krank geworden sind“, meinte Wiegmann. So blieb die Runde also überschaubar, was Ryeson so kommentierte: „Ich habe noch nie vor so einem kleinen Publikum gespielt. Das ist auch für mich was Neues, aber ich freue mich!“

Bevor das Konzert losging, blieb aber noch Zeit für Gespräche. Und als der 25-jährige Musiker fragte, worauf die Diepholzer denn besonders stolz seien, schien er genau den richtigen Nerv getroffen zu haben.

Schnell entbrannte eine freundschaftliche Diskussion rund um Diepholz. Einig war man sich, dass das Appletree Garden Festival eines der Aushängeschilder von Diepholz sei. Mit 5 000 jährlichen Besuchern ist das Festival weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Ryeson sagte, dass er gern mal beim Appletree dabei sein würde.

Ob als Musiker oder privat, ließ er aber nicht durchblicken. Sowieso werde er in diesem Jahr viel unterwegs sein und kaum Zeit für private Unternehmungen haben. Man plauderte auch über die ortsansässigen Unternehmen und kam zu dem Schluss, dass sich Diepholz in dieser Hinsicht nicht vor anderen Städten zu verstecken brauche. Zudem hofften die Gäste, dass die Stadt durch die wachsende Private Hochschule in Diepholz auch für jüngere Menschen interessanter werde.

Als Ryeson daraufhin fragte, wo man denn am Abend und am Wochenende hingehen könne, gaben alle zu, dass das Angebot in Diepholz in den letzten Jahren immer weniger geworden sei. Mit dem Wegfall der Großraumdiskothek an der Thüringer Straße, gebe es momentan in der Stadt nur noch eine richtige Kneipe. Auch fehle es Diepholz an einem klassischen Imbiss.

„Insgesamt ist Diepholz aber wirklich schön und wir nennen die Stadt gern unser Zuhause.“, fasste Anna Wiegmann zusammen.

Auf die Frage, wie Ryeson Diepholz denn wahrnehme, antwortete er: „Diepholz find´ ich ziemlich geil, von dem, was ich bisher gesehen habe.“

Besonders angetan war er von der „Insel“ zwischen Vorder- und Hinterlohne. Gemeint war die Lohnstraße, wo das Konzert stattfand.

Michel Ryeson aus Bremen ist 25 Jahre alt und tritt als Singer-Songwriter in Erscheinung. Sich selbst bezeichnet er als sogenannte Ein-Mann-Band. Deswegen ist eine Loop-Station sein ständiger Begleiter.

Mit der Loop-Station kann er Töne, Akkorde und Rhythmen einspielen, festhalten und auf Belieben weiterlaufen lassen. Sein Musikstil ist geprägt von Gitarrenklängen und sanften Tönen. Aber auch schnellere, zum Tanzen einladende Songs hat er im Repertoire. In seinen Liedern singt er meist über Dinge, die ihn bewegen oder die er selbst erlebt hat.