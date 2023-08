1,5 Liter Dosenbier pro Minute: Famila-Markt zieht Appletree-Bilanz

+ © Jannick Ripking Dosenbier und Bananen waren der Renner des Appletree-Wochenendes. Famila-Leiter Sascha Göbritz (l.) und Dennis Ehrenberg, Warenhausleiter in Einarbeitung, ziehen eine positive Bilanz sind zufrieden mit ihrer Planung für das Festival. © Jannick Ripking

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jannick Ripking schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei den Appletree-Besuchern, die beim Famila-Markt in Diepholz einkauften, stand vor allem Dosenbier hoch im Kurs. Auch vegetarische und vegane Produkte waren beliebt. Marktleiter Sascha Göbritz zieht Bilanz.

Diepholz – Mittlerweile sind die meisten Regale im Diepholzer Famila-Markt wieder gefüllt. Während des Appletree-Wochenendes sah das zeitweise anders aus. „Vor allem die Regale für vegetarische und vegane Fünf-Minuten-Terrinen wurden leer gekauft“, berichtet der stellvertretende Marktleiter Sascha Bock – und das obwohl Famila-Leiter Sascha Göbritz deutlich mehr Produkte dieser Art vor dem Festival bestellt hatte. „Wir hätten sicher noch einmal das Doppelte verkaufen können“, meint Göbritz und blickt direkt auf das kommende Jahr: „Da werden wir noch einmal aufstocken.“ Insgesamt zieht er ein positives Fazit zum Appletree Garden Festival.

Famila-Markt verkauft am Appletree-Wochenende 8.000 Dosenbiere

Wie zu erwarten war, fuhr insbesondere Dosenbier ständig über das Kassenband. Die Marke „5,0“ – ein klassisches Festivalbier – war am beliebtesten. Etwa 4.500 0,5-Liter-Dosen habe der Markt an den drei Festivaltagen von Donnerstag bis Samstag verkauft. „Das sind 188 Kartons“, rechnet Dennis Ehrenberg, Famila-Warenhausleiter in Einarbeitung, vor. Somit ging die Kalkulation des Marktes mit 150 Kartons (wir berichteten) annähernd auf. „Wir mussten nur einmal nachbestellen“, sagt Göbritz.

Aber auch die anderen Marken erfreuten sich großer Beliebtheit. Der Famila-Marktleiter hat keine genauen Zahlen, aber er mutmaßt, „dass wir insgesamt etwa 8.000 Dosen Bier verkauft haben“. Sprich: 4.000 Liter an drei Tagen. Bei 42 Stunden, die der Famila während des Festivals geöffnet war, ergibt das ungerechnet fast 100 Liter verkauftes Bier pro Stunde – oder: im Schnitt 1,5 Liter Dosenbier die Minute. Zum Vergleich: „An normalen Wochenenden verkaufen wir etwa so um die 400 Dosen.“

Appletree-Besucher nehmen Einkaufswagen mit zum Gelände „Wir werden demnächst erst einmal eine kleine Inventur durchführen“, sagt Famila-Marktleiter Sascha Göbritz. Der Grund: Über das gesamte Appletree-Wochenende haben einige Festivalbesucher immer wieder Einkaufswagen des Famila zum Gelände mitgenommen. „Das ist aber nur ein kleines Problem“, so Göbritz, denn: „viele haben die Wagen selbstständig wieder zurückgebracht.“ Außerdem sei die eingesetzte Security zweimal täglich zum Gelände gegangen, um die Wagen zurückzuholen. Wie viele Einkaufswagen abhanden gekommen sind, muss der Markt noch ermitteln.

Allgemein seien die Appletree-Besucher nicht nur durch ihr entspanntes Auftreten aufgefallen, sondern auch durch ein recht homogenes Einkaufsverhalten. „Viele Festivalgäste haben sehr ähnlich eingekauft“, berichtet Göbritz. Neben dem Bier sowie den veganen und vegetarischen Produkten waren – wie schon 2022 – Sekt und Mategetränke sehr beliebt. Damit haben sich „die Trends aus dem Vorjahr“ bestätigt.

Insgesamt verzeichnete der Famila am Groweg in diesem Jahr an den drei Festivaltagen rund 4 500 Zahlungsvorgänge und übertraf somit den Wert von 2022. „Im Vergleich sind das ungefähr 1 500 mehr als im vergangenen Jahr“, sagt der Marktleiter. „Davon sind wir positiv überrascht.“

Appletree-Besucher kaufen überraschend viele Bananen und Äpfel

Eine weitere Überraschung war die Nachfrage nach Bananen und Äpfeln. Dieses Obst sei besonders am Freitag sehr gut weggegangen. „Damit haben wir tatsächlich in der Form nicht gerechnet“, gibt Sascha Göbritz zu. Für das nächste Appletree Garden Festival habe der Famila aber aus dieser Situation gelernt.

Spirituosen hingegen waren kein großer Renner. Göbritz: „Rum und Whiskey hat die Besucher gar nicht interessiert. Wenn sie etwas gekauft haben, dann war es eher Gin oder Wodka – aber nur in Maßen.“