Lions holen Luftwaffenmusikkorps nach Diepholz

Amtsübergabe beim Lions Club Grafschaft Diepholz: Dr. Andreas Schlüsche (rechts) übernahm das Präsidentenamt von Jens Grill. © Lions

Freunde der Orchestermusik dürften im nächsten Jahr in Diepholz wieder auf ihre Kosten kommen: Das Luftwaffenmusikkorps Münster spielt am 7. Mai 2024 im Diepholzer Theater. Veranstalter dieses Benefizkonzertes ist der Lions Club Grafschaft Diepholz – mit Unterstützung von Bürgermeister Florian Marré und von Oberst Volker Benz, Kommandeur des Waffensystem-Unterstützungszentrums 2 auf dem Fliegerhorst. Auch sonst sind die Lions für soziale Projekte aktiv.

Diepholz/Sulingen – „Der Erlös des Konzerts kommt einem wohltätigen Projekt vor Ort zugute, das wir noch aussuchen werden“, erklärte Dr. Andreas Schlüsche. Der in Rehden niedergelassene Allgemeinmediziner und Oberfeldarzt der Bundeswehr ist neuer Präsident des Lions Clubs Grafschaft Diepholz. Der 47-Jährige übernahm das Amt turnusgemäß für ein Jahr von Jens Grill (Aschen).

Dem Lions Club Grafschaft gehören derzeit 44 aktive Mitglieder an. Ihr Ziel ist zum einen die Pflege der Gemeinschaft durch regelmäßige Treffen mit Vorträgen zu gesellschaftlichen Themen, durch zwanglose Zusammenkünfte und gemeinsame Fahrten. Zum anderen geht es den Lions darum, durch Aktionen („Activities“) Spenden zu sammeln, die bedürftigen Menschen in der Region und internationalen Hilfsprojekten zugute kommen.

25.000 Euro gespendet

Im vergangenen Jahr haben die heimischen Lions insgesamt 25. 000 Euro gespendet. Das Geld stammte aus dem Verkauf des Lions-Adventskalenders mit Gewinnmöglichkeit und aus eigenen Mitteln. Es wurde für den Sprachunterricht von jungen Flüchtlingen aus der Ukraine in mehreren Schulen im Südkreis Diepholz verwendet sowie zur Unterstützung der Lebensmittelausgaben („Tafeln“) in der Region.

Wieder Adventskalender mit Gewinnmöglichkeit

„Auch in diesem Jahr geben wir einen Adventskalender heraus“, kündigte der neue Lions-Präsident Dr. Andreas Schlüsche an. Der Erlös gehe dieses Jahr an die Interessengemeinschaft Gesundes Leben (Igel) in Barnstorf – ein unabhängiges und soziales Begegnungs-, Beratungs- und Dienstleistungszentrum.

Weinstand beim Diepholzer Schlossfest

Auch beim Diepholzer Schlossfest (früher „Weinfest“) am 1. und 2. September auf der Schlossinsel ist der Lions Club vertreten. Wohin der Erlös des Weinverkaufs an ihrem Stand fließt, bestimmen die Lions noch – wahrscheinlich in ein Naturschutzprojekt.

Dank an Jens Grill

Die internen Treffen der Clubmitglieder alle zwei Wochen will der neue Präsident unter das übergeordnete Motto „Natur, Gesellschaft, Wissenschaft“ stellen. Bei der Amtsübergabe wies er auf die Verdienste seines Vorgängers Jens Grill hin. Dieser habe es verstanden, das Clubleben durch seine ausgleichende Art nach der schwierigen Corona-Zeit wieder zu beleben, wozu auch die zweitägige Clubfahrt nach Emden und Borkum beigetragen habe. Jens Grill überreichte seinem Nachfolger an diesem Abend symbolisch die gelbe Präsidenten-Weste. Diese wird traditionell nur bei der Amtsübergabe getragen.