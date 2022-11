Lions-Adventskalender 120 Gewinne hinter den Türchen

Von: Eberhard Jansen

Präsentieren den neuen Lions-Adventskalender mit winterlichem Dümmer-Motiv und vielen Gewinnmöglichkeiten: Heinrich Gödke (links) und Hubertus Wübbolt vom Lions Club Grafschaft Diepholz. © Jansen

Der Lions Club Grafschaft Diepholz verkauft wieder Adventskalender, mit denen es mehr als 120 Preise im Gesamtwert von etwa 13.000 Euro zu gewinnen gibt. Der Erlös kommt Lebensmittelausgaben der Region zugute.

Diepholz – Ein winterliches Motiv am Dümmer ist in diesem Jahr das Bild des Adventskalenders mit vielen Gewinnmöglichkeiten, den der Lions Club Grafschaft Diepholz herausgibt. Susanne Hoffmann aus Aschen hat das Foto zur Verfügung gestellt. Der Verkauf des Kalenders startet in dieser Woche. Die Nachfrage war schon vorher groß. Die Käufer des Adventskalenders unterstützen nicht nur soziale Projekte der Region, sondern haben auch die Chance, mehr als 120 Preise im Gesamtwert von etwa 13 000 Euro zu gewinnen, die heimische Unternehmen und Geschäftsleute dem Lions Club – beziehungsweise dessen Förderverein – gespendet haben. Deren Namen sind auf der Rückseite des Kalenders vermerkt – ebenso die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen.

Fünf Euro kostet der Kalender. Der Erlös kommt den Lebensmittelausgaben im Südkreis zugute – also den Tafeln, beziehungsweise in Diepholz der „Platte plus“. „Die Zahl der Bedürftigen, die diese Lebensmittelausgaben nutzen, steigt durch die Energiekrise und den Krieg in der Ukraine“, sagt Hubertus Wübbolt, der zusammen mit Heinrich Gödke im Lions Club die Adventskalender-Aktion organisiert: „Mit dem Erlös des Kalenders möchte wir spürbar helfen.“

Als Gewinne warten bei der Kalender-Aktion unter anderem ein Goldbarren im Wert von 150 Euro, ein i-Pad für 800 Euro, ein Kaffeeautomat für 600 Euro sowie Tankgutscheine, Bargeld und Einkaufsgutscheine. Auch eine Rundfahrt für zehn Personen auf dem Dümmer kann gewonnen werden. Sonderauslosungen für die größten Gewinne gibt es zu Nikolaus, Heiligabend und abschließend zu Silvester.

Verkaufsstellen An folgenden Verkaufsstellen ist der Adventskalender des Lions Clubs Grafschaft Diepholz laut Liste des Clubs zum Preis von fünf Euro zu haben:

Kreissparkasse Grafschaft Diepholz (Hauptstelle und Filialen), Volksbank Diepholz (Geschäftsstellen Diepholz, Barnstorf, Drebber und Rehden), Juwelier Ahrens (Diepholz), Brillen Schmitz (Diepholz), Mediengruppe Kreiszeitung (Geschäftsstelle Diepholz), Rats-Apotheke (Wagenfeld), Sonnentau-Apotheke (Rehden), Domzol Schmuck (Lemförde), Löwen-Apotheke (Lemförde), Grotemeier (Lemförde), Aral-Tankstelle Sulingen (ab Sonntag), Tankstelle Joiss Sulingen (ab Sonntag). Zudem gibt es den Kalender beim „Gänsetag“ (verkaufsoffener Sonntag, 6. November) an einem Stand des Lions Clubs in der Innenstadt.

Pro Tag sind fünf bis sechs Preise im Lostopf, die jeweils einer Nummer zugeordnet sind. Die individuelle Zahl auf der Vorderseite der Kalender ist die Losnummer. Jeder Kalender – beziehungsweise dessen Nummer – kann einmal als Gewinn gezogen werden. Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges und unter Aufsicht eines Notars a. D.. Ab dem 2. Dezember werden die für den jeweiligen Tag ausgelosten Kalendernummern und die dazugehörigen Gewinne täglich in unserer Zeitung und online (unter anderem auf der Seite des Lions Clubs lc-diepholz.de) veröffentlicht. Die Nummern für die Sonntage werden jeweils an den Montagen bekannt gegeben. Die Gewinner können sich direkt an die Spender der Preise wenden.