Revue mit Liedern und Texten aus dem Exil

Diepholz - Inzwischen ist es gute Tradition, die Saison des Kulturrings Diepholz schon im Sommer beginnen zu lassen.

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen von „Kunst in der City“ der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz, die in diesem Jahr vom 18. bis 24. Juni dauern wird, eine Veranstaltung statt. Und zwar kommt die in Diepholz wohlbekannte ehemalige GFS-Schülerin Elisabeth Arend mit Victor Nicoara am Piano am 21. Juni um 19.30 Uhr in den Rathaussaal. Unter dem Titel „Staatenlos im Nirgendwo“ tragen die Künstler Lieder und Texte aus der Emigration vor.

Die Revue erinnert an die vielen Schicksale deutscher Schriftsteller und Musiker, die Nazideutschland verlassen mussten, um eine neue Heimat in der Fremde zu suchen. Unterschiedliche Beiträge von u.a. Werner Richard Heymann, Kurt Weill und Friedrich Hollaender lassen erahnen, dass Emigration nicht allein das Verlassen eines Ortes, das Ankommen an einem anderen und das Sich-Einfinden-müssen in einer fremden Welt bedeutet, sondern das, was sich „dazwischen“ abspielt.

Karten sind erhältlich zum Preis von 15 Euro beim Kulturring Diepholz im Rathaus, montags bis mittwochs von 8.30 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 12.30 Uhr (Telefon 05441/909111, Email: kulturring@diepholz.com), an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr), im Internet oder beim Diepholzer Kreisblatt, Bahnhofstraße 9, in Diepholz.