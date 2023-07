Mehr als 40 Jahre in Diepholz unterwegs: Letzte Tour auf dem gelben Fahrrad

Von: Eberhard Jansen

Seit Ende der 1970er Jahre trug Sigi Dunau mit dem Fahrrad die Post in Diepholz aus. Am Donnerstag macht er sich von der Verteilstelle am Willenberg aus auf seine letzte Tour vor dem Ruhestand. Die Kolleginnen und Kollegen hatten dazu sein Dienstrad besonders geschmückt. © Jansen

Postbote Sigi Dunau war seit mehr als 40 Jahren jeden Tag in Diepholz unterwegs und ist entsprechend bekannt. Jetzt geht er in den Ruhestand.

Diepholz – Sigi Dunau ist sportlich – nicht nur privat, sondern auch beruflich. 14 Kilometer fuhr er jeden Tag mit seinem gelben Dienstfahrrad durch Diepholz. Seit Ende der 1970er Jahre brachte er Briefe, kleine Pakete und andere Sendungen zu Haushalten und Firmen. Ein Postbote mit Leib und Seele ist der gebürtige Wagenfelder. Am Donnerstag sah Sigi Dunaus Dienstfahrrad der Deutschen Post etwas anders aus. Kollegen der Diepholzer Post-Verteilstelle am Willenberg hatten es bunt dekoriert. Zum letzten Mal machte sich Sigi Dunau damit auf seine postalische Rundreise durch Diepholz. Nach einigen Tagen Resturlaub geht der 64-Jährige am 31. Juli in den Ruhestand.

Wer so lange Postbote in einer kleinen Stadt ist, der hat einen großen Bekanntheitsgrad. Alle nennen ihn den 64-jährigen Sigi, obwohl er eigentlich Siegfried heißt. Aber das findet er gut. Sigi Dunau mag die Nähe zu den Menschen, freute sich über Gespräche auf seiner Tour, die aber wegen des Zeitdrucks meist kurz bleiben mussten.

„Ich bin immer gern im Außendienst gewesen“, sagt Dunau, der auch als Handballer aktiv war. Nach seiner Schulzeit in Wagenfeld begann er 1974 eine Ausbildung als Post-Jungbote. Damals war das heutige Privatunternehmen Deutsche Post AG noch staatlich. Dunau wurde später Beamter und behielt dieses Status.

Zweieinhalb Jahre Ausbildung

In zweieinhalb Jahren Ausbildung durchlief er verschiedene Stationen wie Zollstelle, Schalter und Paketzustellung. Vor seiner Verbeamtung war Dunau „Postschaffner zur Anstellung“ und hatte zunächst noch keine feste Tour. Er wurde als Springer eingesetzt, trug zeitweise in Wagenfeld und Ströhen die Post aus und half seinen Kollegen in Bremen zur Weihnachtszeit. Seit Ende der 1970er Jahre ist Sigi Dunau Zusteller in Diepholz, wo der Vater einer erwachsenen Tochter zusammen mit seiner Frau ein Haus hat.

Viel verändert

In den fast 40 Jahren in Diensten der Post in Diepholz habe sich viel geändert, sagt Dunau. Wie in anderen Berufen gab es Arbeitsverdichtung und Umstrukturierungen. Bis jetzt hatte die Post in Diepholz noch drei Bezirke mit dem Fahrrad oder E-Bike. Jetzt sind es nur noch zwei. Dunaus Tour wird von Kollegen der „Verbund-Tour“ übernommen, die auch große Pakete ausliefern.

Auf dem Fahrrad waren es nur kleine – und natürlich Briefe, die aber in Zeiten von E-Mails immer weniger verschickt werden. „Früher bekamen Diepholzer Firmen täglich Dutzende Briefe, heute vielleicht noch einen“, sagt Dunau.

Immer wenige Briefe Immer weniger Briefe durch die Nutzung von E-Mails und anderen digitalen Kanälen: Im Jahr 2003 hat die Deutsche Post nach eigenen Angaben noch 21,4 Milliarden Briefe deutschlandweit bearbeitet und zugestellt, 2022 waren es noch 14,1 Milliarden Briefe. Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen bringen Briefe und Pakete ins Haus und in die Firma. Die Ausbildung zu diesem Beruf dauert zwei Jahre. Bei Interesse und Eignung kann die Ausbildung mit einem dritten Jahr zum/zur Kaufmann/-frau für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen ausgebauet werden. Mehr Infos zu Berufen bei der Deutschen Post und DHL: https://careers.dhl.com/eu/de/berufseinstieg

Hat er in den vielen Jahren als Postbote besondere Erlebnisse gehabt? Der 64-Jährige lächelt und verneint. Er möchte offenbar nicht verraten, was er so in Diepholz bei seinen täglichen Touren gesehen oder gehört hat. Fest steht für Sigi Dunau, dass Postbote sei Traumberuf ist: „Ich war immer gern an der frischen Luft.“ Und das bei Wind und Wetter.