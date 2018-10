Leon Oldewage holt wieder den Vizemeister-Titel

Diepholz / Drebber - Erfolgreicher Saisonabschluss für Leon Oldewage: Zum zweiten Mal in Folge kann sich der junge Kartrennfahrer des Automobilclubs (AMC) Diepholz den Vizemeister-Titel des Rundstrecken-Einsteigercups „REC 200“ sichern und somit erhobenen Hauptes in die Zukunft schauen.

Für das letzte Rennen der Saison war der 15-jährige Kartrennfahrer aus Drebber mit seinem Betreuerteam nach Oschersleben bei Magdeburg gefahren. Dort lief es zunächst gar nicht rund, wie der AMC in seiner Pressemitteilung berichtet. In den freien Trainings machte das Kart des jungen Fahrers immer wieder Probleme. Schließlich konnten die Betreuer Diedrich Oldewage und Wolfgang Heuer im letzten Moment vor dem wichtigen Qualifying einen Defekt an der Hinterachse beheben. Dennoch reichte es bei Leon Oldewage nur für den siebten Startplatz. Im ersten Wertungslauf behielt der Drebberaner aber einen kühlen Kopf und machte schon beim Start einige Plätze gut. Er kam schließlich als Zweiter ins Ziel. Im zweiten Wertungslauf bewies der Nachwuchsfahrer ein weiteres Mal mit dem zweiten Rang sein Talent. Somit hatte er auch in der Tageswertung den zweiten Platz sicher.

Nach einigen Höhen und Tiefen ist das Team aus Diepholz mehr als zufrieden mit der Vizemeisterschaft in dieser Saison. Ob Leon Oldewage ein weiteres Jahr in der Klasse „REC 200“ an den Start gehen oder vielleicht doch in eine andere Rennserie wechseln wird, steht laut Pressemitteilung noch nicht fest: „Aber weitere Sponsoren würden dem jungen Rennfahrer und seinem Team die Erfolge in jedem Fall erleichtern können“, so der AMC.