Leckeres aus Obst und Gemüse in der Schule

Diepholz - In der vierten Klasse der Grundschule Sankt Hülfe-Heede standen am Mittwoch Obst und Gemüse im Mittelpunkt: Sylvia Klausing (hinten, 2. von rechts) holte den Termin der Landfrauen-Herbstaktion „Kochen mit Kindern“ nach.

Mit großer Unterstützung von Müttern und Klassenlehrerin Anke Lampen schnippelten die Kinder Obst und Gemüse. Daraus entstanden dann zum Beispiel „Dickies Zaubersmoothie“, ein Fitness-Salat, „Frau Holles Apfelwaffeln“, eine Gemüsepfanne und die Suppe „Fliegender Holländer“, die Sina und Linda hier präsentieren.

Bei der Koch-Aktion stand auch etwas Theorie an. So hatte die Kinder Fragen zu beantworten wie „Welches Obst und Gemüse wächst auf heimischen Feldern und in unseren Gärten?“ oder „Warum sind Obst und Gemüse so gesund?“

ej