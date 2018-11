Lebenshilfe-Kita: Dank beim Laternenumzug

„Fröhlichkeit“ am provisorischen Standort

Kinder, Eltern, Großeltern und Mitarbeiter der vom Brand betroffenen „Kita am Müntepark" dankten am Donnerstagabend stellvertretend für alle Helfer dem Bahnengolfclub Diepholz bei einem Laternenumzug, der im Müntepark startete.

Diepholz - „Die Fröhlichkeit ist eingezogen!“ Heike Wesselman, die derzeit die „Kita am Müntepark“ in Diepholz leitet, fasst so die Stimmung in der provisorischen Unterkunft der Lebenshilfe-Einrichtung zusammen. Nach dem Brand der Kita am Willenberg kurz vor Ostern waren die Jungen und Mädchen der Lebenshilfe-Einrichtung zunächst auf andere Kindertagesstätten verteilt worden. Jetzt sind sie seit einigen Wochen in einem umgebauten Wohnhaus an der Steinfelder Straße wieder zusammen und sagten am Donnerstagabend „Danke“.