Lebensbedingungen im ländlichen Raum Thema

Landkreis Diepholz - Fährt der – sprichwörtliche – Zug für den ländlichen Raum in die richtige Richtung? „Hat man in die richtige Richtung gedacht?“, wie es Mitarbeiter der Diakonie formulieren? Das ist die zentrale Frage in der Woche der Diakonie, die zurzeit vom Diakonischen Werk in den Kirchenkreisen Syke-Hoya und Diepholz umgesetzt wird. Die Lebensbedingungen im ländlichen Raum stehen im Mittelpunkt – dazu wollen die Mitarbeiter mit Menschen ins Gespräch kommen.

„Stadt – Land – Schluss?“ lautet das Motto der Veranstaltungsreihe, bei der die Mitarbeiter der Diakonie auch mit Bürgern sprechen möchten, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Deshalb sind sie am Mittwochmorgen bereits um 6.45 Uhr auf dem Bahnhof in Eystrup präsent – diesmal ganz bewusst unter dem Motto „Stadt – Land – Anschluss“.

Über diakonische Angebote in der Region können sich Interessierte am Mittwoch auf dem Wochenmarkt in Sulingen in der Zeit zwischen 9 bis 12 Uhr informieren. Dort wird es an diesem Tag um 20 Uhr einen Kino-Abend im Filmpalast geben: Wim Wenders Werk „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ ist dort zu sehen.

Im Hansakino Syke beginnt am Mittwoch um 19 Uhr die Vorführung des Films „Augenblicke – Gesichter einer Reise“ von Agnés Verda und Streetart-Künstler JR.

Mit dem Nachbarschaftsfest in der Moorstraße in Diepholz endet das Fest am Freitag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr. Dort gibt es internationale Live-Musik, Kaffee, Kuchen und ein Kinderprogramm.

Dieses Nachbarschaftsfest hat in Diepholz bereits Tradition.

