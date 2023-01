Lebendige Schule Aschen: Oberschule als nächstes Ziel

+ © Jansen Die Lebendige Schule Aschen nutzt den früheren Gastraum des Landhauses Milbe für Frühstück und Gesellschaftsspiele: Trägervereins-Vorsitzende Miriam Rehling mit der neuen Schriftführerin Nicole Hilse und dem neuen Vorstandsmitglied Luke Beiküfner (von links). © Jansen

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Eberhard Jansen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die neue Grundschule läuft. 26 Jungen und Mädchen besuchen derzeit die Lebendige Schule Aschen, die im April 2022 in der ehemaligen Traditionsgaststätte Landhaus Milbe ihren Betrieb aufnahm. Zum neuen Schuljahr 2023/24 ab 1. August soll der nächste Schritt dieser freien Schule in dem Diepholzer Ortsteil folgen: eine Oberschule. „Der Antrag ist gestellt“, erklärte Miriam Rehling, Vorsitzende des Trägervereins, am Mittwoch der Mediengruppe Kreiszeitung.

Diepholz/Aschen– Die für den Schulbetrieb umgebauten Räume der frühen Gaststätte Milbe in Asche, in denen unter anderem Beleuchtung und Brandschutz angepasst worden waren, reichen auch für den Betrieb einer Oberschul-Zweiges. Zwölf Schülerplätze sollen neu geschaffen werden. Inklusive Grundschulbereich hat die Lebendige Schule Aschen dann 50 Plätze. Die sechs Lehrkräfte („Lernbegleiter“) seien für die Oberschule qualifiziert, so Miriam Rehling, sie hätten für die Grundschule eine Zusatzqualifikation erwerben müssen. In der Oberschule können der Hauptschulabschluss (nach der 9. Klasse) und der Realschulabschluss (nach der 10. Klasse) erworben werden.

Die Lebendige Schule, die der Trägerverein ursprünglich in Vechta realisieren wollte, dort aber keine geeigneten Räume fand und schließlich in Aschen fündig wurde, ist gut angelaufen. Das Interesse von Eltern sei groß. Alle Plätze sind belegt. Beim Start der Grundschule hätten einige Interessenten abgelehnt werden müssen. Die Auswahl erfolge nach einem Online-Infoabend und persönlichen Gesprächen.

Lebendige Schule Aschen Die Lebendige Schule Aschen arbeitet nach eigener Darstellung nach dem Konzept des französischen Pädagogen Célestin Freinet. Dazu gehören die vier Grundwerte Gemeinschaft, Individualität, Umweltbewusstsein und selbstbestimmtes Lernen. Die Schule finanziert sich in den ersten drei Jahren über Schulgeld, das laut Träger durchschnittlich etwa 250 Euro pro Kind und Monat beträgt, sowie über Spenden. Ab dem vierten Jahr gibt es für private Schulen Zuschüsse vom Land.

Die Kinder, die die freie Schule in Aschen besuchen, kommen größtenteils, aus den Landkreisen Oldenburg und Vechta, aber einige auch aus dem Landkreis Diepholz. Den Transport der Kinder organisieren die Eltern.

Veränderungen im Vorstand

Der Trägerverein blickt zufrieden auf die ersten Monate des Schulbetriebs zurück. „Wir sind in Aschen offen aufgenommen worden“, sagt Miriam Rehling. Auch die Diepholzer Stadtverwaltung unterstütze die neue Schule. Im Vorstand des Vereins, dessen etwa 25 Mitglieder jetzt für die Umbenennung von „Lebendige Schule Vechta“ in „Lebendige Schule Aschen“ gestimmt haben, gab es bei der letzten Versammlung Veränderungen. So ist Luke Beiküfner aus Heede nun neu als Beisitzer im Vorstand. Die bisherige Kassiererin Nicole Hilse aus Huntlosen hat nun das Schriftführer-Amt. Stephanie Triemer aus Lohne trat ihre Nachfolge als Kassiererin an, ihr Mann Sascha Triemer ist Beisitzer. Nils Freye aus Vechta ist nicht mehr im Vorstand, will den Verein aber weiterhin unterstützen.

Öffentliche Veranstaltungen: Kleidertausch und Frühlingsfest

„Wir wollen uns weiter öffnen“, sagt Luke Beiküfner. Dazu plant der Trägerverein öffentliche Veranstaltungen. Start ist am Samstag, 21. Januar, mit einem Kleidertausch von 12 bis 18 Uhr im Saal des früheren Landhauses Milbe. Jeder kann bis zu zehn Erwachsenen-Kleidungsstücke zum Tausch anbieten. Die Teilnahme ist kostenlos. Dazu gibt es einen Verkauf von Kaffee und Kuchen. Am Donnerstag, 9. Februar, gibt es in der Lebendigen Schule Aschen eine Filmvorführung: „Freistunde“ heißt der Dokumentarfilm mit dem Thema „freie Schulen“. Für Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr, ist ein Online-Informationsabend für Eltern und andere Interessierte vorgesehen. Nach der Anmeldung per E-Mail an info@lebendige-schule-aschen.de wird der Link dafür zugesandt. Am Samstag, 18. März, findet auf dem Gelände der Lebendigen Schule Aschen ein öffentliches Frühlingsfest mit Flohmarkt statt. Ein „Tag der offenen Tür“ ist für Samstag, 13. Mai geplant.