Lastenräder für Lebensbaum

Von: Eberhard Jansen

Lastenräder für Lebensbaum: Per Muskelkraft legten sie Mitarbeiter eine rund 80 Kilometer lange Strecke mit Start in der Bremer Überseestadt bis zum Diepholzer Firmengelände zurück. © Lebensbaum

Die erste große Testfahrt ist bestanden. Um die neuen Werks-Lastenräder nach Diepholz zu bringen, hatten sich Mitarbeiter der Bio-Firma Lebensbaum eine besondere Aktion ausgedacht: Per Muskelkraft legten sie die rund 80 Kilometer lange Strecke mit Start in der Bremer Überseestadt bis zum Diepholzer Firmengelände zurück. Eine Aktion, mit dem das Team laut einer Pressemitteilung auch ein Zeichen für den Klimaschutz setzt.

Diepholz - Klimaschutz sei Lebensbaum ein wichtiges Anliegen und dabei zähle jedes noch so kleine Detail. So stehen den Mitarbeitern für den etwa 500 Meter langen Weg zwischen dem Logistikzentrum und der Produktion in Diepholz an der Dr.-Jürgen-Ulderup-Straße Lastenräder zur Verfügung, mit denen Päckchen und Pakete transportiert werden können. Jetzt wurde es Zeit für zwei neue Werks-Lastenräder.

Per Muskelkraft aus Bremen abgeholt

Per Muskelkraft radelte ein sechsköpfiges Lebensbaum-Team mit den beiden Rädern von Bremen nach Diepholz – eine Strecke von etwa 80 Kilometern. Startpunkt war der Fahrradhersteller in der Bremer Überseestadt. Von dort ging es mit zwei Fahrerwechseln und kleinen Teepausen in Bassum und Barnstorf zum Firmenstandort in Diepholz, wo die Radler vom Team und Geschäftsführer Hans-Ulrich Schatz empfangen wurden.

Lastenräder im Trend - aber meist dreirädrige Lastenräder sind im Trend. Dabei wird meist die dreirädrige Variante mit einem unterstützenden Elektromotor gewählt. „Wir verkaufen heute zehn Mal so viel wie vor fünf Jahren“, erklärte der Diepholzer Zweiradhändler Bernd Schottler auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Allerdings mache der Verkauf von Lastenrädern nur einen sehr kleinen Teil des Umsatzes von Fahrradhändlern aus. Schottler: „Wir verkaufen derzeit etwa 50 bis 60 Stück im Jahr.“ Als Aufbau ist die Transportmöglichkeit für Kinder die weitaus beliebteste Variante.

Dass die Mitarbeiter von Lebensbaum gerne klimafreundlich unterwegs sind, zeige laut der Mitteilung auch das Engagement bei der eigens initiierten, jährlichen Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“.

Die Diepholzer Bio-Firma Lebensbaum

Die Diepholzer Firma Lebensbaum verbindet nach eigenen Angaben „Genuss mit Umweltbewusstsein und sozialer Verantwortung“. Seit 1979 produziert das von Ulrich Walter gegründete Unternehmen Tee, Kaffee und Gewürze in Bio-Qualität. Dabei setze der BioPionier sich dafür ein, die gesamte Lieferkette im Sinne nachhaltiger Prinzipien zu gestalten. Das bestätige die We-Care-Zertifizierung für eine gerechte und umweltfreundliche Herstellung von Lebensmitteln.