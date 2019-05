Lange Warteliste in Pflegeheimen

Stationäre Einrichtungen, sprich Pflegeheime, haben lange Wartelisten im Landkreis Diepholz. Darauf stehen im Schnitt 32 Namen – Ergebnis der Umfrage, die Theresa Tapken als Geschäftsführerin der Pflegekonferenz vorgestellt hat.

Landkreis Diepholz – „Der Fachkräftemangel führt zu einer strukturellen Begrenzung“, lautet ein erstes Fazit der Umfrage zur pflegerischen Versorgung im Landkreis Diepholz – auch wenn sich bisher nur knapp die Hälfte der Anbieter daran beteiligt hat. Theresa Tapken, Geschäftsführerin der Pflegekonferenz, stellte den Mitgliedern dieses Gremiums die ersten Ergebnisse aus dem Rücklauf von 43 Prozent der Befragten vor.

Doch schon jetzt gibt es sorgenvolle Fragen, wie die Diskussion unter Leitung von Kreisrätin Ulrike Tammen am Donnerstag im Twistringer Rathaus bewies. „Das sind Zahlen, die einen ins Grübeln bringen“, stellte sie als Vorsitzende der Pflegekonferenz fest. Denn Faktum ist laut Rücklauf von 14 Einrichtungen aus dem stationären Bereich – sprich Pflegeheimen: Im Schnitt kommen auf 62 Plätze 61 Bewohner. Es besteht also so gut wie kein Spielraum mehr. Dazu kommt: Pro Einrichtung stehen etwa 32 Personen auf der Warteliste. Etwa ein Drittel der Bewohner (32 Prozent) ist auf Sozialhilfe angewiesen.

Im ambulanten Bereich (Rückmeldung: 19 Anbieter) beziehen von 172 Klienten etwa drei Viertel (76 Prozent) Pflegegeld, ein Viertel ist auf Sozialleistungen angewiesen. Auch in diesem Bereich gibt es eine Warteliste, stellte Theresa Tapken klar, auf der sechs Namen stehen. Im Teilstationären Bereich (14 Rückmeldungen) werden demnach im Schnitt 30 Klienten versorgt, die eine Anfahrt von durchschnittlich fünf Kilometern bewältigen müssen. Im Schnitt sind 13 Plätze verfügbar, aber trotzdem stehen sechs Menschen auf der Warteliste.

Männeranteil bei Pflegekräften liegt bei 9,6 Prozent

Neun von zehn Pflegekräften sind Frauen, wie die Analyse von Theresa Tapken ergab: Der Männer-Anteil in diesem Beruf liegt exakt bei 9,6 Prozent. Im ambulanten Bereich arbeiten überwiegend Fachkräfte – zumeist in der Altersgruppe 41 bis 50 Jahre, gefolgt von den 51- bis 60-Jährigen. Aber: In den stationären Einrichtungen ist die Zahl der Pflegehilfskräfte deutlich höher als die der Fachkräfte. Auch in diesem Bereich sind die meisten Beschäftigten zwischen 41 und 50 Jahre alt, gefolgt von der Altersgruppe 51 bis 60 Jahre. Das gilt genauso für den teilstationären Bereich, aber dort überwiegen wieder die Pflegefachkräfte.

Ob Fachkraft oder Hilfskraft: Die meisten arbeiten zwischen 25 bis 32 Stunden pro Woche. Das gilt für 154 Pflegefach- und 167 -hilfskräfte. Zum Vergleich: In Vollzeit sind 88 Fach- und 50 Hilfskräfte beschäftigt.

„27 Einrichtungen und Dienste geben an, Probleme bei der Findung neuer Fachkräfte zu haben“, berichtete Theresa Tapken. 32 Prozent von ihnen zahlen Tarif, 36 Prozent eine Betriebsrente und 38 Prozent eine Zusatzversorgung. Mit Sonderzahlungen versuchen 49 Prozent, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. 38 Prozent bieten eine Fünf-Tage-Woche und 68 Prozent flexible Arbeitszeiten. Haustarif, erhöhter Urlaubsanspruch, Kurzurlaube für Mitarbeiter zu Teamförderung und Einspringprämien gehören ebenso zu den Strategien der Attraktivitätssteigerung.

Der Fachkräftemangel sei unabhängig von einer Tarifbindung und hänge maßgeblich vom Klima innerhalb der Einrichtung ab, hieß es. Und: Plätze für Freiwillige (zum Beispiel Freiwilliges Soziales Jahr) seien zur Hälfte nicht besetzt, Ausbildungsstellen zu mehr als einem Viertel (27 Prozent) nicht.

Spezialisierungen

Für Menschen mit besonderen Anforderungen bieten Pflegeeinrichtungen im Landkreis spezielle Versorgungsmöglichkeiten. Demenz: 156 Plätze in sechs stationären Einrichtungen; Angebote in vier ambulanten Diensten und elf teilstationären Einrichtungen. Chronisch psychisch Kranke: sieben Plätze in drei stationären Einrichtungen; Versorgung über drei ambulante Dienste und in drei teilstationären Einrichtungen. Geistig beeinträchtigte Pflegebedürftige: 65 Plätze in drei stationären Einrichtungen, Versorgung über einen ambulanten Dienst sowie fünf teilstationäre Einrichtungen. Menschen mit MS und ALS: 91 Plätze in zwei Pflegeheimen; Angebote in drei ambulanten Diensten und drei teilstationären Einrichtungen. Pflegebedürftige Kinder und Jugendliche: Versorgung über zwei ambulante Dienste und eine teilstationäre Einrichtung. Junge Pflegebedürftige: 92 Plätze in zwei Pflegeheimen, Angebote über drei ambulante Dienste und eine teilstationäre Einrichtung. Pflegebedürftige Migranten: Angebote in zwei Heimen, bei drei ambulanten Diensten und in zwei teilstationären Einrichtungen. Palliativpflege: Angebote in vier stationären Einrichtungen und bei sieben ambulanten Pflegediensten. Intensivpflege: 91 Plätze in einer Einrichtung, Angebote über zwei ambulante Dienste. Quelle: Landkreis Diepholz