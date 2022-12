Wurzel des Wohlstands

Von: Anke Seidel

Es umfasst 654 Seiten voller Historie und Erinnerungen: Ein neues Buch über Landwirtschaft im Landkreis Diepholz ist erschienen.

Landkreis Diepholz. Sie ist die Wurzel des Wohlstands vieler Familien – und ebenso des Landkreises Diepholz, der noch heute stark landwirtschaftlich orientiert ist. Keine Frage: Die Landwirtschaft hat diesen Lebensraum über Jahrhunderte geprägt. Wie überlebenswichtig sie für Familien war, beweist der Titel des neuen Buches über die Landwirtschaft im Landkreis: „Herr, segne die Saat auf der Flur“. Diese Schlagzeile hat Ralf Weber ganz bewusst als Titel für das 654 Seiten umfassende Werk gewählt, das am Donnerstag im Kreismuseum Syke Premiere feierte.

Zumindest in der Originalausgabe, denn die 2 000 Exemplare der Zeitgeschichte in Bild und Wort sind erst ab kommenden Montag im Handel erhältlich – in allen Buchhandlungen im Landkreis, dem Kreismuseum und den Geschäftsstellen der Mediengruppe Kreiszeitung.

Epoche von 1870 bis 1970

In den Blick nehmen Ralf Weber, Autoren und Zeitzeugen dabei die Epoche der Landwirtschaft in den Jahren von 1870 bis 1970 – ein Jahrhundert, das in den unterschiedlichen Gemeinden des Landkreises unterschiedliche Schwerpunkte auslöste.

Den Wohlstand in Syke zum Beispiel sicherte einst die Vermarktung von Schweinen. Gästeführer Ernst Bochnig hatte dafür aufgeschrieben, was er schon vielen Gästen bei seiner Tour erläutert hatte: Syke war im 19. Jahrhundert der größte Schweine-Umschlagplatz Preußens. Lebendigkeit war dem Gästeführer bei seinem ersten Autorenwerk wichtig: „Sie riechen förmlich den Schweinebahnhof!“, schmunzelte er im Kreismuseum.

Aufschwung durch Schweinehaltung

Heinz Riepshoff, Leiter des Bauernhaus-Archivs der Grafschaften Hoya und Diepholz, beschrieb die Bedeutung der Schweinehaltung so: „Das Geld im 19. Jahrhundert kam fast ausschließlich von den Schweinen.“ Ein enormer Aufschwung, der den Menschen sowohl bessere Wohnverhältnisse als auch Produktionsmöglichkeiten eröffnete: durch das Vier-Ständer-Haus, dessen Bauweise und Vorzüge der Bauernhaus-Fachmann in dem neuen Buch genau erklärt.

Genau das bildet einen lebendigen Kontrast zur aktuell globalen Gleichmacherei, weil im heutigen Landkreis Diepholz ganz unterschiedliche Entwicklungen die Lebensbedingungen prägen.

Wer weiß heute noch, dass es einst auf Gut Hespeloh in Bahrenborstel eine Landarbeitersiedlung gab – und dass die Gärten unverzichtbare Lebensmittellieferanten waren? Annemarie Sünkenberg beleuchtet diesen Teil der Landwirtschafts-Historie in dem Buch.

Das Schicksal eines 17-jährigen Ukrainers

Ulrich Dannemann wiederum beschreibt ein ganz besonderes Schicksal – das eines 17-jährigen Ukrainers, der als Zwangsarbeiter nach Syke kommt und trotz allen Widrigkeiten menschliche Verbindungen knüpft. Es ist ein Beitrag von Zwang und menschlichem Verständnis, der über destruktiven Strukturen steht.

Auch der Frage nach den landwirtschaftlichen Pfingsttraditionen ist Ulrich Dannemann auf den Grund gegangen. Die Birkenzweige, die noch heute vor allem im Südkreis an Pfingsten zur Tradition gehören, scheinen demnach ein Symbol für Furchtbarkeit zu sein.

Genau die hing damals von der Ernte ab. Wie sehr sie sich im Laufe der Jahrzehnte geändert hat, schildert Wilfried Meyer in seinen Beiträgen im krassen Kontrast: früher eine Familienaufgabe, ist Ernte heute ein einsames Ereignis unter Zeitdruck.

Die Leser des Buches erfahren aber auch, warum Obdachlose und Kinder ohne Eltern – Fürsorgezöglinge – einst in der Landwirtschaft eine wichtige Aufgabe fanden.

Kreismuseum und Kreisheimatbund Partner

Das Buch ist ein facettenreiches Zeitzeugen-Dokument, das in Partnerschaft zwischen dem Kreismuseum und dem Kreisheimatbund entstanden ist, dessen Vorsitzender Jürgen Lübbers die Bedeutung insbesondere für die Jugend hervorhob. An die Wichtigkeit der insgesamt 13 verschiedenen Themenkapitel und ihre besondere Aussagekraft erinnerte Dr. Ralf Vogeding, bisher Leiter des Kreismuseums und Landwirtschatfssfan: Vor 33 Jahren hatte er mit dem Aufbau der Landwirtschaftssammlung im Kreismuseum begonnen.