Coronavirus-Fall im Kreishaus: Landrat Cord Bockhop in Quarantäne

Landkreis Diepholz – 35 Menschen sind im Landkreis Diepholz bisher positiv auf das Coronavirus getestet worden – es hat jetzt auch das Kreishaus erreicht: „Ein Mitglied der Verwaltungsführung wurde positiv auf das Virus getestet“, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. „Landrat Cord Bockhop sowie Kreisrat Jens-Hermann Kleine haben sich daraufhin aufgrund bestehender Symptomatik ebenfalls testen lassen.“ Beide hätten sich unverzüglich freiwillig in Quarantäne begeben.“ Mit einem Testergebnis wird am Mittwoch gerechnet.

Noch am Montag hatten Landrat Cord Bockhop und Kreisrat Jens Hermann Kleine im Kreistag gesessen – im vorgeschriebenen Sicherheitsabstand (wir berichteten). Erster Kreisrat Wolfram van Lessen und Kreisrätin Ulrike Tammen hatten nicht an der Sitzung im Neubruchhauser Hotel „Zur Post“ teilgenommen. Das Kreisparlament hatte mit 42 statt 63 Abgeordneten getagt.

Schon im Kreistag hatte der Landrat ein Treffen mit den Verwaltungsspitzen der Städte und Gemeinden angekündigt, um gemeinsame Maßnahmen abzustimmen. Diese Zusammenkunft hat gestern stattgefunden.

Um die Ausweitung des Coronavirus zu stoppen, hat das Land Niedersachsen ein Maßnahmenpaket vorgestellt.

Coronavirus im Landkreis Diepholz: Publikumsverkehr eingeschränkt

„Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ist ein einheitliches Vorgehen nötig, darin sind sich der Landkreis und seine 15 Kommunen einig“, so das Ergebnis. Schon in den vergangenen Tagen war in den Kreis- und Rathäusern der Publikumsverkehr eingeschränkt worden. „Aus diesem Grund bitten die Kreisverwaltung und die Rathäuser alle Bürger, die Besuche bis auf Weiteres auf ein notwendiges Maß zu reduzieren. Sind Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu klären, sollte hiervon Gebrauch gemacht werden. Bei einer zwingend notwendigen persönlichen Vorsprache ist eine vorherige telefonische Terminvereinbarung erforderlich“, heißt es in der Mitteilung.

„Es besteht Konsens bei Bürgermeistern und Landrat, dass Brauchtumsfeuer – wie Osterfeuer – eine öffentliche Veranstaltung darstellen, die in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Weiter wurde vereinbart, dass in den Städten und Gemeinden erst ab 1. Juni neue Termine für Trauungen vergeben werden können“, heißt es weiter. Alle öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen im Freien genauso wie alle privaten Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmenden sind untersagt.

Coronavirus: Tagespflege eingestellt

Um besonders gefährdete Bürger mit Vorerkrankungen oder Schwächungen zu schützen, „wurden kontaktreduzierende Maßnahmen in Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Heimen für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen oder Menschen mit Behinderungen weiter ausgeweitet“ heißt es in der Mitteilung. Außerdem ist in Einrichtungen der Tagespflege der Betrieb eingestellt worden. sdl

