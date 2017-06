Landrat mit lustiger Rede

Fröhlicher Kommers im Müntepark

+ Landrat Cord Bockhop als humorvoller Festredner in Schützenjacke. - Foto: Jansen

Diepholz - Fröhlich begann am Donnerstagabend das 519. Fest des Schützenkorps Diepholz. Und dazu trug Landrat Cord Bockhop bei. Er war Festredner beim Kommers, der nach dem Großen Zapfenstreich am Rathaus gegen 20.30 Uhr im Müntepark begann. Bockhop hielt eine mit Witzen gespickte Rede, die wohl kaum jemand von ihm erwartet hatte. Und er zog sich dazu eine Schützenjacke an – die des Vereins seines Heimatortes Graue. Für seine Festrede, in der er sich selbst aufs Korn nahm und auch mal zweideutig wurde, bekam Bockhop stehende Ovationen der Korps-Schützen im voll besetzten Zelt.