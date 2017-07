Landkreis tritt in Verhandlung mit den Alexianern

Alle Fraktionen tragen den Entschluss

Landkreis Diepholz - Von Katharina Schmidt. Ein weiterer Schritt in Richtung Trennung: Der Landkreis Diepholz tritt in Verhandlungen mit den Alexianern, um deren Anteile am Klinikverbund Bassum, Diepholz und Sulingen sowie der St. Ansgar Twistringen GmbH nach zehn gemeinsamen Jahren zu übernehmen.Landrat Cord Bockhop hatte dieses Vorgehen den Mitgliedern des Kreisausschusses vorgeschlagen. Diese stimmten Freitag laut Bockhop in nichtöffentlicher Sitzung allesamt zu.