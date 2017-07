Landkreis möchte Klinikverbund übernehmen

Uwe Lorenz ab 1. August alleiniger Geschäftsführer

+ © Seidel Uwe Lorenz ist ab dem 1. August alleiniger Geschäftsführer der Alexianer-Kliniken im Landkreis Diepholz. Weitere weitreichende Veränderungen könnten folgen. © Seidel

Landkreis Diepholz - Von Melanie Russ und Katharina Schmidt. Die Zeichen zwischen dem Landkreis Diepholz und den Alexianern stehen offenbar auf Trennung. Bereits seit Längerem bestanden unterschiedliche Auffassungen über die Fortführung der hiesigen Kliniken. Nachdem die Alexianer schon 2015 erstmals angeboten hatten, ihre Anteile am Klinikverbund Bassum, Diepholz und Sulingen und der St. Ansgar Twistringen GmbH an den Landkreis zu übertragen, schlägt Landrat Cord Bockhop (CDU) dem Kreistag nun vor, in Verhandlungen einzutreten. In den Fraktionen stößt er damit auf Zustimmung. Sie sollen morgen in nichtöffentlicher Kreisausschusssitzung über das weitere Vorgehen entscheiden.