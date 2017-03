Landkreis importiert 513.000 Tonnen Gülle

Landkreis Diepholz - Fast 200 Seiten Zahlen umfasst der aktuelle Nährstoffbericht Niedersachsen für das Düngejahr 2015/2016. Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Die Wirtschaftsdüngermenge hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum geringfügig verringert von 59,61 auf 58,65 Millionen Tonnen. Dennoch besteht laut niedersächsischem Landwirtschaftsministerium weiterhin erheblicher Handlungsbedarf, um die Nährstoffüberschüsse im Land zu reduzieren.

„Im Landkreis Diepholz gibt es für Stickstoff aus der Tierhaltung einen Flächenüberschuss von über 43.000 Hektar und für Phosphat, welches ebenfalls in der Gülle enthalten ist, von fast 14.000 Hektar“, wird Dr. Jochen Thiering, Geschäftsführer des Landvolk-Kreisverbands Diepholz, in einer Mitteilung des Verbands zitiert. Er betont, dass Stickstoff und andere gedüngte Nährstoffe für das Pflanzenwachstum und die Erzielung von Erträgen notwendig seien. Der Bericht zeige, dass die Landwirte immer effektiver düngten. Der Landkreis Diepholz stehe verhältnismäßig gut da, meint laut Mitteilung auch Landvolkvorsitzender Theo Runge.

Laut Nährstoffbericht nimmt der Landkreis Diepholz im Landesvergleich mit Abstand am meisten Gülle aus anderen Kreisen auf: 513.000 Tonnen. Abzüglich der an andere Kreise abgegenen Gülle bleibt ein Plus von rund 355.000 Tonnen. Die weiträumige Verbringung der Gülle werde durch die Düngeverordnung, die Ende März beschlossen werden soll, zunehmen, so Runge. „Leider steigen deshalb die Kosten für die Landwirte, ebenso werden die Gülletanker auf den Straßen dadurch nicht weniger.“ Der Drebberaner hebt hervor, dass die neue Verordnung für viele Landwirte mehr Bürokratie bedeute und das Arbeiten nicht einfacher mache.

Deutlich distanziert sich der Landvolkvorsitzende von einzelnen Landwirten, die nicht auf die Vorgaben achten. „Unser Berufsstand ist sich seiner Verantwortung bewusst. Wir wollen beides: die Menschen ernähren und die natürlichen Grundlagen erhalten“, unterstreicht Runge. Eine Absage erteilt das Landvolk den Vorstellungen aus der Landespolitik, Tierbestände staatlich reduzieren zu wollen. „Besonders für kleinere und Nebenerwerbslandwirte machen immer neue Auflagen das Wirtschaften umständlicher, schwieriger und letztlich unattraktiver. Dass die Höfe größer werden, ist also auch eine Folge der Politik“, argumentiert Thiering.

